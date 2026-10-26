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擔憂AI類股交易太密集 高盛大砍韓股目標指數25%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。歐新社
高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。歐新社

高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。

高盛以慕天輝為首的分析師團隊在調降Kospi指數未來一年的目標水準到9,000點後，相較於該指數23日收盤的5,550.30點水準，上漲空間從一倍以上，降到約60%。

高盛分析師團隊表示，Kospi指數已比6月高峰回檔逾35%，因此提出較保守的目標。

但高盛也指出，這波股市賣壓已使韓股股價嚴重偏低，雖然下修目標，但仍有60%以上的上漲空間，「市場對（韓股的）基本面展望過度負面」，調降該指數的目標「涵蓋一些較為保守的假設，但仍認為目前韓股提供具有吸引力的風險／報酬率」。

高盛上次提高Kospi目標價，是在今年6月，即便10月起全球AI類股賣壓湧現，拖累韓股大跌，高盛仍維持12,000點的目標，直到現在才下修目標。

韓股已從今年全球最火熱的主要股市，變為舉世最便宜的股市，平均本益比降到約只有印尼股市的一半。

Kospi成分股以未來12個月獲利估算的本益比，已降到約只有四倍。

高盛估算，目前半導體股的本益比之低，暗示晶片類股明年獲利將劇減65%，但高盛認為這種情境太過悲觀。Kospi指數中，約半數成分股為非記憶體晶片類股，以未來12個月預估獲利計算的本益比為7.6倍。

高盛仍偏愛韓股的電力、傳統工業、企業治理等相關類股，以及能受益於國內經濟擴張與韓流的企業。

高盛 韓股 指數 集團股

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