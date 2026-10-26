全球市場觀測站／AI 軟硬體族群 可留意

近日全球金融市場波動增溫，主要受到新型雲端算力業者CoreWeave引發信用疑慮，市場擔憂高槓桿業者償債能力以及關注AI變現速度，加上通膨壓力仍令市場持續臆測聯準會政策動向、期中選舉不確定性等雜音干擾，10月以來全球主要股市指數表現跌多漲少。

群益投信表示，從經濟面來看，9月全球製造業與服務業PMI同步回升，製造業產出更創五年新高，帶動綜合PMI進一步走高，其中美國經濟動能最為強勁。雖然9月美國非農新增就業低於預期，但失業率上升主要受勞動參與率回升影響，所得增長仍有助於支撐消費。

不過在通膨方面，近日公布的美國9月CPI與PPI雙雙高於預期，顯示通膨壓力仍在，加上美伊衝突未解，原油價格也推高通膨預期，進而加重全球經濟面臨的成本壓力。

企業獲利方面，第3季企業財報陸續公布，預期仍將維持高成長，不過市場焦點將集中在大型科技企業的資本支出計畫、AI業務營收貢獻及自由現金流變化，因此儘管企業營運基本面無虞，價格表現仍可能受情緒面影響而搖擺。所幸儘管近期科技股因此表現承壓，不過資金轉而流向能源、民生必需品與公用事業等類股，呈現類股輪動，而非全面性的風險資產拋售，預料短期風險性資產將延續類股區間輪動行情。

股市方面，因AI應用成長明確，區域來看受惠於AI需求增長的美國、台灣、日本等股市仍可留意，類股方面可關注AI硬體、AI應用軟體、資料中心等領域之供應鏈股表現，其他產業如評價便宜的生技醫療題材以及因氣候變遷所帶動的農業商機亦可適度留意。