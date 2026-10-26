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Google 、微軟等上季營收估增雙位數 美科技商品有利可圖

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股超級財報周即將登場，科技巨頭上季財報將成為牽動美股後市的重要風向球。路透
美股超級財報周即將登場，科技巨頭上季財報將成為牽動美股後市的重要風向球。路透

美股超級財報周即將登場，科技巨頭上季財報將成為牽動美股後市的重要風向球。隨人工智慧（AI）投資持續擴張，市場焦點已從科技企業資本支出規模，逐步轉向AI應用商業化與實質獲利貢獻。

根據市場預估，Google、微軟、亞馬遜及蘋果上季營收均有望維持雙位數年增，輝達、博通及美光科技更展現強勁成長潛力，投資人可透過美國科技ETF，掌握美國創新科技產業長期發展契機。

根據預估資料，科技巨頭上季財報表現值得期待。其中，Google預估營收年增24.6%、微軟年增16.6%，調整後每股稅後純益（EPS）分別預估年增5.2%及14.5%；亞馬遜與蘋果營收預估分別年增12.1%及10.7%。

AI半導體供應鏈成長動能更為突出，輝達營收與EPS預估分別年增90.9%及90.7%，博通分別年增93.3%及96.4%；美光科技受惠記憶體需求成長，營收預估年增350.5%，EPS年增幅更達699.5%，相關預估反映市場仍看好AI硬體供應鏈的成長動能。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，AI產業發展已由基礎建設投資，逐步延伸至雲端服務、智慧代理及企業應用等領域。隨科技巨頭持續擴大AI資本支出，帶動高效能運算、先進半導體、記憶體及資料中心需求升溫，相關供應鏈可望持續受惠。

此外，市場也將透過本次財報，檢視AI投資能否有效轉化為營收與獲利，成為科技股延續多頭行情的重要關鍵。

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就市論勢／AI供應鏈 不看淡

10月中旬台股出現一次罕見的籌碼衝擊，若從10月6日收盤的高點起算，指數在六個交易日內修正約5.7%。其中，15日加權指數重挫1,655點，集中市場成交金額放大至1.43兆元；外資單日賣超3,025.5億元，為最大單日賣超，三大法人合計賣超3,690.9億元。

一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

台股上周四（22日）指數開高，但韓股重啟跌勢，衝擊指數從高點47,332點一路下滑，市場氣氛轉趨悲觀保守，終場指數下跌846點、以46,041點作收，跌破季線支撐，同時，在台股休市期間，美股持續走跌，市場對短線後市仍瀰漫保守觀望氣氛。

低軌衛星商機 長線可期

台股10月受到中東以及俄烏戰爭升溫、油價大幅上揚再度破百，導致歐、美公債券殖利率攀升，從而讓市場對AI公司投資回收疑慮再起，致使包含費城半導體、韓國以及台灣在內的高科技比重高的股市大幅壓回，AI投資是否泡沫化再度成為市場談論焦點 。

全球市場觀測站／AI 軟硬體族群 可留意

近日全球金融市場波動增溫，主要受到新型雲端算力業者CoreWeave引發信用疑慮，市場擔憂高槓桿業者償債能力以及關注AI變現速度，加上通膨壓力仍令市場持續臆測聯準會政策動向、期中選舉不確定性等雜音干擾，10月以來全球主要股市指數表現跌多漲少。

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