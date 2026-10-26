Google 、微軟等上季營收估增雙位數 美科技商品有利可圖

美股超級財報周即將登場，科技巨頭上季財報將成為牽動美股後市的重要風向球。隨人工智慧（AI）投資持續擴張，市場焦點已從科技企業資本支出規模，逐步轉向AI應用商業化與實質獲利貢獻。

根據市場預估，Google、微軟、亞馬遜及蘋果上季營收均有望維持雙位數年增，輝達、博通及美光科技更展現強勁成長潛力，投資人可透過美國科技ETF，掌握美國創新科技產業長期發展契機。

根據預估資料，科技巨頭上季財報表現值得期待。其中，Google預估營收年增24.6%、微軟年增16.6%，調整後每股稅後純益（EPS）分別預估年增5.2%及14.5%；亞馬遜與蘋果營收預估分別年增12.1%及10.7%。

AI半導體供應鏈成長動能更為突出，輝達營收與EPS預估分別年增90.9%及90.7%，博通分別年增93.3%及96.4%；美光科技受惠記憶體需求成長，營收預估年增350.5%，EPS年增幅更達699.5%，相關預估反映市場仍看好AI硬體供應鏈的成長動能。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，AI產業發展已由基礎建設投資，逐步延伸至雲端服務、智慧代理及企業應用等領域。隨科技巨頭持續擴大AI資本支出，帶動高效能運算、先進半導體、記憶體及資料中心需求升溫，相關供應鏈可望持續受惠。

此外，市場也將透過本次財報，檢視AI投資能否有效轉化為營收與獲利，成為科技股延續多頭行情的重要關鍵。