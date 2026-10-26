低軌衛星商機 長線可期

台股10月受到中東以及俄烏戰爭升溫、油價大幅上揚再度破百，導致歐、美公債券殖利率攀升，從而讓市場對AI公司投資回收疑慮再起，致使包含費城半導體、韓國以及台灣在內的高科技比重高的股市大幅壓回，AI投資是否泡沫化再度成為市場談論焦點 。

目前AI投資還受到關鍵零組件如記憶體、高階玻纖紗等產能追不上需求而缺料的影響，仍處在供不應求的狀況。其次，從幾家大公司AI投資的籌資成本來看 : 一路由上半年Google的6%以上，到軟銀籌資時已超過7%；隨公債殖利率之攀升，上周Anthropic最新籌資計畫所收到的利率報價已來到10%之上。

但Anthropic在IPO招股書中也提到，該公司的AI業務本業已獲利，儘管加計會計調整後上半年仍大虧807億美元，但公司表示，每投資1元在AI基礎建設，可帶入1.7元的收入，顯示業者對AI的長期收入前景仍持續看好，才會不計籌資成本持續押寶算力建設。

由於AI代理應用日益普及，整體市場Token使用量呈現幾何級數快速暴增，上周輝達執行長黃仁勳在柏林GTC發表DGX POD貨櫃式AI機櫃，可讓業者部署時間由目前的六個月快速壓縮至二周。看來，目前恐怕只有電力供應不上的問題能延緩市場AI的投資熱潮。

美股與台股財報周陸續進入深水區，上周馬斯克相關公司特斯拉以及SpaceX的成績與展望最值得關注。上個月SpaceX的星艦發射已成功把Starlink第三代衛星送入軌道，儘管火箭回收部分仍失敗，但預期明年度Starlink低軌衛星的部署量將隨星艦大籌載量及每公斤發射成本只有5,000美元的優勢快速增加，LEO供應鏈相關商機長線值得期待。

馬斯克近期也對外宣稱集團未來的重心會放在上個月剛發表的自駕車Cybercab、以及上個月已到大陸去尋找較具成本優勢供應商的機器人Optimus事業上。

綜觀馬斯克的布局，最關鍵的變數還是在自駕車、機器人以及太空AI等所需要的高速運算晶片供應能否適時到位。由於三星2奈米的良率仍低於台積電（2330），而英特爾新的14A良率變數也大，這或許是近期台積電德州投資論出現的背後原因之一。

本周末鴻海（2317）將舉行一年一度的科技日。由於伺服器業務目前看來仍在高速成長，鴻海推動多年卻遭遇大陸電動車廠崛起狙擊的造車業務將是關注重點。鴻海去年與日本三菱汽車展開合作，三菱在與日產、雷諾的策略聯盟中分得東南亞以及紐、澳市場，雙方合作以鴻華（2258）在台灣已上市的Model B為基礎，經過三菱調教後，成為三菱在紐澳市場長銷多年的中小型SUV ASX 電動化的車款，預計年底上市。

以紐、澳車市一年有72萬台以上銷量，比台灣大近七成；三菱在兩地合計有超過250個經銷點，研判這款新車供經銷點以及試駕所需的至少500台首波鋪貨，上月底已由鴻華先進以及代工的裕隆成功裝船自台北港輸出。以三菱ASX車款過去年銷可達2萬台以上的實力，鴻海的造車事業能否延續？甚至成為近年因市占率飽受大陸電動車新秀搶奪而被迫關廠、訴諸關稅保護的歐美大廠救星？同時卡位未來自駕車普及時刻到來之商機，值得期待。

台股上周在季線附近止跌，但反彈力道疲弱。由於近期有FOMC會議、美國期中大選也將登場，若投票結果確定川普提前跛腳，AI投資是否如市場預期出現變數 ? 將影響資金重回科技股的意願。因此建議投資人仍要謹慎因應，短線可留意底部出現的落後補漲股，主力資金建議靜待上述變數底定後，挾年終作帳以及短線技術指標已在低檔的掩護下再出手，增加操作勝算。（作者是群益投顧董事長）