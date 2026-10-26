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就市論勢／AI供應鏈 不看淡

經濟日報／ 趙偉志（主動凱基台灣ETF經理人）

盤勢分析

10月中旬台股出現一次罕見的籌碼衝擊，若從10月6日收盤的高點起算，指數在六個交易日內修正約5.7%。其中，15日加權指數重挫1,655點，集中市場成交金額放大至1.43兆元；外資單日賣超3,025.5億元，為最大單日賣超，三大法人合計賣超3,690.9億元。

這次賣壓的特徵是集中、急促，而且外資為台股主要賣超來源。不過，當全球資金降低高成長資產的部位時，流動性好、權重高的市場往往較容易受到資金調節影響，近期台股走勢反映此資金面變化。此次市場波動較偏向全球資金風險部位調整，而非代表台灣企業基本面轉弱，外資賣超創紀錄當日，投信逆向承接近300億元，也說明本土資金並未對基本面改觀。

同時，官方與企業數據全往上走。財政部最新公布資料顯示，台灣9月出口額達872.2億美元，創歷年單月新高、年增60.9%，已連續35個月正成長，第4季出口可望延續成長態勢。企業端的訊號更直接，台積電（2330）全年美元營收成長率展望提高至約44%，2026年資本支出維持600億至640億美元，預期2026至2028年資本支出將大幅高於過去三年。

投資建議

從基本面觀察，主計總處日前預測2026年經濟成長率11.05%、2027年6.04%，而9月出口、企業資本支出的強勁表現也反映了台廠AI供應鏈並非題材炒作，短線股價波動對台股長線發展並無太大影響。10月的修正讓部分漲多族群的評價回到較合理的位置，只要企業獲利展望沒有轉弱，指數回檔多半是籌碼與評價問題，而非基本面問題；評價先行修正反而提高了中長期布局的安全邊際；除非企業獲利預估開始下修，才是警戒訊號。

操作上，建議以季線作為中期趨勢分水嶺，指數未有效跌破季線、企業獲利預估未下修，回檔可分批布局；若大型雲端服務業者下修資本支出指引、或AI供應鏈月營收年增率連續兩個月明顯放緩，就應調降持股水位。

供應鏈 籌碼 加權指數 台股

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