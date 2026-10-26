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一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周四（22日）指數開高，但韓股重啟跌勢，衝擊指數從高點47,332點一路下滑，市場氣氛轉趨悲觀保守，終場指數下跌846點、以46,041點作收，跌破季線支撐，同時，在台股休市期間，美股持續走跌，市場對短線後市仍瀰漫保守觀望氣氛。

統一投顧協理陳晏平表示，SpaceX美超微與Meta強勁財報消弭市場對AI泡沫的悲觀情緒，同時，輝達於柏林GTC大會再度點名多檔台灣供應鏈，強調AI創造新工業革命才剛開始，Rubin放量將創造更大算力供給，但中東地緣局勢等疑慮仍干擾市場，預期大盤短線震盪後再盤堅。

建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，逢回布局，AI概念及業績題材股，搭配短期營收動能股，長線追蹤族群包括台積電（2330）及先進封測、半導體設備、PCB供應鏈、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、塑化及特用化學等。

台新投顧協理范婉瑜表示，股市大方向仍與產業長期發展趨勢相關，在AI需求持續看好的情況下，中長線仍是偏多，本周觀察美伊局勢外，美股財報也陸續公布中，高度關注亞馬遜、谷歌等大型CSP財報表現以及FOMC會議，仍須留意波動風險。

操作方面，AI長多題材不變，不過忌追高，有獲利的部位可以適度調節，待拉回短線支撐點位後再行布局，PCB、散熱、光學鏡頭、封測、矽晶圓、被動元件、光通等基本面無虞且持續有利多題材支撐，可續留意，非電族群的塑化、金融亦可布局。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股產業基本面穩健，選股上聚焦基本面無虞、具實質訂單及獲利支撐的AI概念股。

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一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

台股上周四（22日）指數開高，但韓股重啟跌勢，衝擊指數從高點47,332點一路下滑，市場氣氛轉趨悲觀保守，終場指數下跌846點、以46,041點作收，跌破季線支撐，同時，在台股休市期間，美股持續走跌，市場對短線後市仍瀰漫保守觀望氣氛。

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