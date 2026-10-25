凱基證券推最低10美元即可定期定額買美股

每年科技新品發表總能吸引全球目光，近期折疊手機再掀科技話題，不僅展現創新技術的想像空間，也反映相關產業鏈的成長潛力。對投資人而言，除了關注新產品與功能升級，更希望能參與科技產業長期發展所帶來的投資機會。如同折疊手機在輕巧機身中展開更寬廣的視野，隨著美股碎股交易讓定期定額投資日益普及，投資人也能透過小額資金逐步布局全球科技龍頭企業，以更輕鬆的方式展開國際投資視野，掌握科技趨勢帶來的長線成長契機。

依據證券商業同業公會統計，證券商客戶以「定期定額(股)」投資外國有價證券成交金額，從2025年9月至206年8月成長超過五成，顯示投資人已逐步將定期定額習慣從台股延伸至海外市場，透過小額分批參與全球企業成長已蔚為趨勢。

因應投資人對海外資產配置需求持續提升且與投資年齡下滑，凱基證券提供最低10美元起即可申購美股定期定額服務，並支援新台幣或美元雙幣扣款機制。投資人可依自身資金規劃、匯率觀點及投資習慣，自由選擇扣款幣別與投資金額；對於沒有美元帳戶外幣資產的小資族而言，可以透過台幣扣款定期定額投資美股，一方面可以平均投資美股的股價成本，另一方面也可以平均台幣換成美元的匯率成本，等於達到雙重平均成本功效，相當適合剛開始接觸美股定期定額投資的新手客群。

不僅在交易門檻與申購方式上更具彈性，凱基證券財富管理信託平台亦提供「美股股息再投資」功能，投資人領取股息後，可選擇持續投入原有標的，讓現金股息再轉化為新增持股，透過時間累積發揮複利效果，打造更具效率的長期投資正向循環。

凱基證券表示，長期投資的關鍵不僅在於選擇標的，更在於能否持續投入並善用複利效果。透過提供「低投資門檻、雙幣投資彈性及股息再投資」機制，希望協助更多投資人以更輕鬆的方式參與全球市場，在美股科技創新與產業成長趨勢中穩健累積資產，逐步展開更寬廣的國際投資視野，實踐「選擇凱基，開始累積」的投資旅程。