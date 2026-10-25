台股季線支撐弱 法人建議減少槓桿

台股上周回測季線，期間一度反攻47000點，然而亞洲股市表現弱勢，日本、南韓帶頭向下，台股也隨之潰散，周四大跌846點，總計一周台股加權指數下跌1069.83點、跌幅2.27%，以46041.43點作收。法人表示，日KD已經降到20以下，季線的支撐力有限，可能還要再下探一段才反彈。

野村臺灣新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君指出，近期台股受到利率高檔、AI融資成本攀升及部分AI伺服器訂單遞延等因素影響，短線波動加劇，但AI基礎建設的長期投資趨勢仍未改變。大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，隨著新一代Vera Rubin平台預期於第四季末至明年第一季初逐步放量，加上客製化晶片（ASIC）出貨成長，相關供應鏈明年第一季有望呈現淡季不淡。

永豐投顧分析，美國期中選舉於11月3日投票，由於選前油價、通膨等影響民生的議題糾纏，多空紛雜，建議觀望。不過，重量級科技股發布財報，市場關注CSP業者營運成果以及投資計畫。另外SK海力士在10月27日發布財報，SK海力士表現領導記憶體股價，值得關注。

此外，永豐投顧表示，近期NeoCloud業者的債信問題引發市場關注，不過普遍檢視其殖利率走勢，除少數業者，多數仍正常，而且沒有牽動大科技公司，建議稍安勿躁。綜合以上以及過去經驗，在美股、台股大幅波動、但是產業發展路徑沒有大幅變化時，投資人短期會承受風險，建議降低槓桿使用，度過短期震盪。指數區間案45000點至48000點。