施羅德：AI長線趨勢未變、族群快速輪動 選股更需靈活調整

近期台股震盪加劇，但市場起伏未改變投資人對AI長線趨勢的信心。施羅德投信認為，AI商機從大型權值股向產業鏈更多領域擴散。市場愈是輪動，主動管理愈能發揮選股與靈活調整的價值，讓投資人除了掌握大盤，更能尋找下一波成長機會。

施羅德台股投資團隊分析，AI正重新形塑亞洲市場版圖。台灣與南韓受到AI浪潮帶動，已超越中國大陸，成為MSCI新興市場指數中權重最大的兩個市場。另外，台韓市場集中度皆偏高，大型股票占指數權重較高。

施羅德台股投資團隊指出，進一步從產業結構觀察，隨著AI算力持續提升，台灣從半導體、印刷電路板（PCB）、散熱、高速傳輸、電源到基礎建設，各環節產品與技術持續升級，也讓AI投資機會沿著產業鏈向外延伸。

隨著AI從半導體向零組件、基礎建設及新應用延伸，投資版圖也更加多元。施羅德台股投資團隊認為相關機會將涵蓋AI半導體、AI裝置、AI基礎建設及AI新領域等不同面向。市場對2026年上市公司獲利預估也已連續15個月上修，其中AI需求為重要推力。

由於AI機會不只一條路，施羅德認為，主動布局更能跟上產業輪動。當AI機會隨規格升級向不同產業環節移動，投資關鍵不只是掌握AI大方向，更在於辨識下一個受惠技術升級、具備獲利成長潛力的企業。這也讓主動研究、選股與動態調整有更大的發揮空間。