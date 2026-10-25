台股跌近4,000點該進場了？法人看好11月行情 點名3大布局方向

台股從歷史高點49,968點反轉向下，22日收在46,041點，季線失守，本波反轉下跌以來，已跌掉3,927點。法人坦言，「台股最壞已過」，但因仍有三個干擾因素存在，短線將呈現區間來回震盪整理格局，這時候應積極布局，迎接11月的大行情，點名看好AI、集團作帳及金融股是布局首選。

台股從逼近50,000點的高點往下急挫，外資也持續賣超，22日以46,942點開出，上漲54點，指數開高後一度拉升至47,332點，上漲444點，盤中隨著賣壓加重，指數由紅翻黑，終場收46,041點，下跌846點，盤中高低點震盪達1,290點，季線宣告失守。

統一投顧董事長黎方國表示，台股最壞已過，不用悲觀。他認為，短線將是來回區間震盪整理的走勢，主要是仍有三個干擾因素，包括外資賣超；美國11月3日將進行期中選舉，執政黨輸掉眾議院的機會高，市場觀望下不進場；還有FED在10月到底會不會升息？都是短線的影響因素。

黎方國強調，預期短線區間震盪整理，但11月將迎來大行情，推升後續行情的好消息包括重量級大廠財報將陸續公布；時序進入年底，本土投顧及外資對明年的展望看好，預估指數約在55,000~60,000點。

黎方國說，最後一個利多則是從統計數據來看，過去10年的11月，美股上漲9次，上漲機率達9成，台股則是上漲8次；台股年底包括集團作帳，還有選舉等，也有助股市的表現。

黎方國強調，在短線區間來回震盪時應積極布局，迎接11月行情，看好包括AI股、傳產及電子集團作帳股、金融股，都是布局的優選。