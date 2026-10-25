績優千金股 前景按讚

千金股不能只比身價，更得比成長實力。觀察近月來的外資個股報告，包括漢測、世芯-KY、緯穎等15檔千金股，外資按讚未來營運展望。法人認為，這些「外資千金明珠」後續股價有表現空間。

當前正值台美股第3季超級財報與法說會高峰期，而台灣上市櫃公司今年來營收成長力道強勁，尤以半導體、AI伺服器、散熱模組、高階載板及光學鏡頭等核心供應鏈最搶眼。

有鑑於此，高盛證券在近一個月內調升台股12個月目標點位，由54,000點上調至57,500點，若以上周四（22日）收盤點為46,041點計算，看好台股隱含約24.8%上漲空間。

此外，摩根大通證券（小摩）表示，最新台灣9月外銷訂單及貿易數據表現亮眼，進一步強化AI景氣上升循環的正向展望；AI伺服器與消費性電子需求能見度同步提升，且台積電在AI相關客戶需求強勁帶動下，先進製程產能將持續吃緊。