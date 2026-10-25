跟著主力布局 反彈急先鋒出列

台股跌破季線，市場追價意願保守。不過9月營收月增、第3季營收季增的公司，第3季財報也備受法人看好，加上主力資金鎖碼，擁有基本面、籌碼面優勢，有機會成為反彈先鋒，鴻海、富喬、台玻等個股，可伺機布局。

篩選9月營收月增、第3季營收季增，並以近五日主力買超排序，前十名為台泥、鴻海、仁寶、富喬、宏碁、台玻、英業達、大成鋼、和碩、廣宇。電子股占大多數，產業來看，以電腦及周邊設備、電子零組件為主。其中，鴻海、和碩、廣宇，9月營收月增與第3季營收季增都是至少雙位數成長。

籌碼面來看，主力資金最青睞的是台泥，近五日買超4萬張，其次是鴻海、仁寶，分別獲得3.7萬張、3.5萬張買超。

綜合統一投顧董事長黎方國和台新投顧策略長黃文清看法，近期外資持續賣超台股，資金明顯從基期已高的AI強勢股轉到基期低、本益比低的老AI與電子五哥及防禦型傳產股。