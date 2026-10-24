本周台股跌幅2.2%跌破季線 周線連二黑 法人：能否止穩看光通訊和金融

加權指數22日下跌846點，收在46,041點，跌破季線大關，成交量9,334億元。籌碼面部分，三大法人賣超994億元，其中外資現貨賣超815.8億元，期貨淨空單增加1,225口至87,297口，期現貨同步偏空操作；投信買超94.9億元，自營商賣超273.7億元。本周台股下跌1,069點，跌幅2.2%，周線連兩黑。

永豐期貨指出，台股周四開高走低。早盤整體來看，21日那波廣泛的回補只維持了一個交易日。22日指數開高後直接轉弱，收在全日最低點，與21日開低走高的型態完全相反。量能9,334億元略高於21日，賣壓湧出，下跌家數重新站回900家之上。族群上最明顯的是光通訊龍頭遭到集體提款，聯亞（3081）、上詮（3363）、華星光（4979）單日跌幅都接近8%至10%，是22日真正的重災區；21日爆量飆漲8.2%的南亞（1303）22日也重挫6.0%，回補買盤一天之內就退場。

永豐期貨分析，相對之下，金融股這次沒有跟著崩，金融指數上漲0.6%，守在平盤之上。後續可留意光通訊在這波急殺後的止穩狀況，以及守在平盤之上的金融能否持續撐盤。