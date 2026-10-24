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航空股布局時機到了？2027年油價降 法人看好這兩檔

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
航空業獲利可望於2026年「先蹲後跳」。示意圖。聯合報系資料照
航空業獲利可望於2026年「先蹲後跳」。示意圖。聯合報系資料照

航空業獲利可望於2026年「先蹲後跳」，法人指出，第4季航空燃油價格走升，將壓縮航空公司獲利表現。但中長期油價仍看跌，預期2027年航空燃油成本下降，有利獲利回升，評等給予華航（2610）、台灣虎航（6757）「買進」；長榮航（2618）因股價上漲空間有限，維持「中立」評等。

觀察今年前三季營運，國籍航空公司客運及貨運收益率同步成長。法人分析，受惠出境旅遊人數增加，帶動機票價格上揚，加上燃油附加費調漲，國籍航空客運收益率明顯提升。貨運方面，半導體及電子產品出貨熱絡，航空公司得以適時調整運價，帶動華航及長榮航前三季貨運收益率久違地呈現雙位數成長。

不過，短期航空燃油價格走升，仍將壓抑第4季獲利。法人補充，新加坡航空燃油價格8月回升至每桶150美元，第3季均價為152.1美元，季減5%、年增76%；10月以來均價進一步升至每桶175美元，年增約100%。法人預估，第四季航空燃油均價為每桶142美元，年增61%；2026年全年均價為每桶144美元，年增67%。

展望2027年，法人預估，航空燃油均價將降至每桶110美元，年減24%，有助航空公司降低營運成本，帶動獲利回升；現金股利方面，航空股現金殖利率約在4%左右，其中虎航約4.5%，相對具有吸引力。

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