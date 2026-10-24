航空股布局時機到了？2027年油價降 法人看好這兩檔

台股22日開高走低，終場收在本波下跌以來的最低，以46,041.43點，下跌846.34點，季線失守，到底在短線急挫3,927.49點之後可以進場買了嗎？法人坦言，下周是很關鍵的一周，首要觀察能否快速站回季線之上，不過，在全球避險情緒升高下，操作要謹慎，不急著進場。

2026-10-24 11:51