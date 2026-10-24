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台股季線失守可以進場買了嗎？法人只說了這幾個字

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股22日開高走低，終場收在本波下跌以來的最低，以46,041.43點，下跌846.34點，季線失守，到底在短線急挫3,927.49點之後可以進場買了嗎？法人坦言，下周是很關鍵的一周，首要觀察能否快速站回季線之上，不過，在全球避險情緒升高下，操作要謹慎，不急著進場。

台股22日以46,942.75點開出，上漲54.98點，指數開高後一度拉升至47,332.18點，上漲444.41點，盤中隨著賣壓加重，指數由紅翻黑，終場收在46,041.43點，下跌846.34點，盤中高低點震盪達1,290.75點，季線宣告失守。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，美股21日上漲，加上公布的財報也不錯，激勵台股早盤開高，但盤中油價快速走升，布蘭特原油及西德州原油價格寫近一周的高點，市場情緒出現轉折，美國電子盤跌勢加重，韓股也是跌跌不休，另外，全球避險情緒拉升，拖累台股下跌，盤中高點震盪近1,300點，收盤跌破季線。

黃詣庭指出，台股接下來的四天長假，投資人不願抱股過連假的心態加深，賣壓進一步加重；以盤面上各類股的表現來看，電子股表現疲弱沒有亮點，包括被動元件、PCB、CCL、光通訊、半導體設備、矽晶圓等都是重災區，只有資安股相對較強；傳產股的水泥、食品、航運股、及金融股則是上漲，市場防禦氛 圍相當重。

黃詣庭強調，上市櫃公司9月營收創高、台股科技大廠法說會釋出的訊息正向、美股大廠公布財報佳，所以，近期的台股下跌並不是針對基本面的修正；不過，中東局勢，下周的FED會議及美國期中選舉，還有市場對未公布財報公司的態度偏向觀望，都將影響持股意願。

黃詣庭提醒，台股留上影線的大黑K，技術面較差，下周要觀察的是季線能否快速站上， 將有助市場情緒， 否則若是持續走低，投資人將失去耐心；他認為，最好在下周的前半周就能收復季線，否則恐再下探，接下來的兩個防守位置將落在45,924點及45,500點附近。

黃詣庭指出，外資10月15日賣超台股3,025.55億元，寫史上最高賣超，當天 留下的大黑K，還有高點反轉下來的套牢量，加上月線下彎，短線操作要謹慎，不急著進場；他預估，大盤指數將在季線及月線間反覆震盪，約在46,000~48,000點間，2,000點的震盪空間， 所以，下周的走勢很關鍵。

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