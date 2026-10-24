快訊

真的是嫁呆丸郎！阿部瑪利亞親口證實：我是台灣媳婦

選前大風吹...台中市選舉看板、帆布成重災區 砸車引另類民怨

NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T！勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科連四周收黑、4,000元關卡拉警報！台股十大權值股誰逆勢抗跌？

經濟日報／ 記者李慧蘭／即時報導
十大權值股本周漲跌表現。
十大權值股本周漲跌表現。

本周台股受颱風薔琵影響僅4個交易日，集中市場指數累計下跌1,069.83點、跌幅2.27%，周線連兩黑。十大權值股僅鴻海（2317）逆勢上漲0.41%，聯發科（2454）周跌5.65%、連四周收黑，4,000元關卡拉警報，成為本周弱勢指標。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日於GTC柏林大會宣布模組化AI工廠參考設計DSX POD，將現場部署時間從6個月縮短至最快14天，鴻海旗下鴻佰科技也獲列為全球合作夥伴。加上Meta第3季營收創新高、上調2026年資本支出下限，AI建置需求持續受到關注，鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等供應鏈可望受惠。

觀察十大權值股本周表現，鴻海收245元、周漲0.41%，也是周線唯一收紅個股，三大法人合計買超2萬1,409張，包括外資買超2萬881張，成為本周權值股中少數獲法人加碼的標的。

其餘9檔權值股周線全數收黑，聯發科（2454）下跌5.65%、收4,010元，跌幅居冠；台達電（2308）下跌4.59%、收1,560元，日月光投控（3711）下跌2.53%、收654元，跌幅均超越大盤。國泰金（2882）下跌2.16%、收113.5元，南亞（1303）下跌1.95%、收301元，富邦金（2881）下跌1.86%、收158.5元，台光電（2383）下跌1.84%、收5,070元，台積電（2330）下跌1.45%、收2,385元，欣興（3037）下跌0.46%、收1,085元，跌幅最小。

籌碼方面，台積電本周遭三大法人賣超2萬8,920張，其中外資賣超3萬8,047張，投信買超7,660張；台達電也遭三大法人賣超9,602張，外資賣超逾萬張。聯發科遭法人賣超4,847張，外資賣超4,964張，顯示權值股賣壓仍重。

相較之下，日月光投控雖遭三大法人賣超4,541張，但投信買超4,713張；欣興遭賣超2,210張，投信則買超3,795張。富邦金獲三大法人買超2,184張，國泰金也獲買超4,110張，金融股籌碼表現相對有撐。

整體而言，本周十大權值股呈現「AI供應鏈有題材、股價仍分歧」格局。輝達加速AI工廠建置、Meta擴大資本支出，雖為相關供應鏈帶來想像空間，但外資對台積電、台達電及聯發科持續調節，顯示市場仍在成長前景與短線籌碼間拉鋸。

聯發科 權值股 警報 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資轉賣超816億元 提款ETF居多

台指期 底部支撐墊高

上周三大法人買超ETF前十大 第一名是反向ETF、2檔高股息進榜

台股年底上看5萬點！張錫預言2028年衝7萬 台積電目標價5,000元

相關新聞

台股季線保衛戰登場 六利多拚測底後逆轉勝

台股受國際政經情勢動盪拖累，面臨季線保衛戰。法人指出，現階段偏向多頭修正走勢，加上美債殖利率自高檔拉回、外銷訂單續創新高、企業獲利具上修空間、選前政策偏多等六大利多加持，震盪測底後將力拚逆轉勝。

SpaceX鋪「天羅地網」台鏈吃補 昇達科、華通等接單出貨動能聚光

太空霸主SpaceX近期持續加速打造「天羅地網」，太空端部分積極發射新一代V3衛星；地面端陸續取得關鍵頻譜，更傳出將租下全美8萬個行動基地台，加速實現衛星直連手機（D2C）。

黃仁勳稱記憶體需求不減 台廠打強心針

輝達執行長黃仁勳看好記憶體後市，直指供過於求狀況，不太可能在2029年前出現，強調輝達將持續大量採用低功耗雙倍資料率記憶體（LPDDR）及高頻寬記憶體（HBM）。黃仁勳談話為近期受超級循環恐告終疑慮干擾的產業注入信心，為南亞科、華邦電等台廠營運展望打強心針。

台股季線失守可以進場買了嗎？法人只說了這幾個字

台股22日開高走低，終場收在本波下跌以來的最低，以46,041.43點，下跌846.34點，季線失守，到底在短線急挫3,927.49點之後可以進場買了嗎？法人坦言，下周是很關鍵的一周，首要觀察能否快速站回季線之上，不過，在全球避險情緒升高下，操作要謹慎，不急著進場。

聯發科連四周收黑、4,000元關卡拉警報！台股十大權值股誰逆勢抗跌？

本周台股受颱風薔琵影響僅4個交易日，集中市場指數累計下跌1,069.83點、跌幅2.27%，周線連兩黑。十大權值股僅鴻海（2317）逆勢上漲0.41%，聯發科（2454）周跌5.65%、連四周收黑，4,000元關卡拉警報，成為本周弱勢指標。

本周台股跌幅2.2%跌破季線 周線連二黑 法人：能否止穩看光通訊和金融

加權指數22日下跌846點，收在46,041點，跌破季線大關，成交量9,334億元。籌碼面部分，三大法人賣超994億元，其中外資現貨賣超815.8億元，期貨淨空單增加1,225口至87,297口，期現貨同步偏空操作；投信買超94.9億元，自營商賣超273.7億元。本周台股下跌1,069點，跌幅2.2%，周線連兩黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。