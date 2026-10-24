聯發科連四周收黑、4,000元關卡拉警報！台股十大權值股誰逆勢抗跌？

本周台股受颱風薔琵影響僅4個交易日，集中市場指數累計下跌1,069.83點、跌幅2.27%，周線連兩黑。十大權值股僅鴻海（2317）逆勢上漲0.41%，聯發科（2454）周跌5.65%、連四周收黑，4,000元關卡拉警報，成為本周弱勢指標。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日於GTC柏林大會宣布模組化AI工廠參考設計DSX POD，將現場部署時間從6個月縮短至最快14天，鴻海旗下鴻佰科技也獲列為全球合作夥伴。加上Meta第3季營收創新高、上調2026年資本支出下限，AI建置需求持續受到關注，鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等供應鏈可望受惠。

觀察十大權值股本周表現，鴻海收245元、周漲0.41%，也是周線唯一收紅個股，三大法人合計買超2萬1,409張，包括外資買超2萬881張，成為本周權值股中少數獲法人加碼的標的。

其餘9檔權值股周線全數收黑，聯發科（2454）下跌5.65%、收4,010元，跌幅居冠；台達電（2308）下跌4.59%、收1,560元，日月光投控（3711）下跌2.53%、收654元，跌幅均超越大盤。國泰金（2882）下跌2.16%、收113.5元，南亞（1303）下跌1.95%、收301元，富邦金（2881）下跌1.86%、收158.5元，台光電（2383）下跌1.84%、收5,070元，台積電（2330）下跌1.45%、收2,385元，欣興（3037）下跌0.46%、收1,085元，跌幅最小。

籌碼方面，台積電本周遭三大法人賣超2萬8,920張，其中外資賣超3萬8,047張，投信買超7,660張；台達電也遭三大法人賣超9,602張，外資賣超逾萬張。聯發科遭法人賣超4,847張，外資賣超4,964張，顯示權值股賣壓仍重。

相較之下，日月光投控雖遭三大法人賣超4,541張，但投信買超4,713張；欣興遭賣超2,210張，投信則買超3,795張。富邦金獲三大法人買超2,184張，國泰金也獲買超4,110張，金融股籌碼表現相對有撐。

整體而言，本周十大權值股呈現「AI供應鏈有題材、股價仍分歧」格局。輝達加速AI工廠建置、Meta擴大資本支出，雖為相關供應鏈帶來想像空間，但外資對台積電、台達電及聯發科持續調節，顯示市場仍在成長前景與短線籌碼間拉鋸。