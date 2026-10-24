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國泰投信11月4日「從矽谷到矽島 AI 時代的投資地圖」論壇 即日接受報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金管會推動的「臺灣周（Taiwan Weeks）」即將於11月首周盛大登場，吸引海內外金融機構、產業專家及投資界人士共襄盛舉。面對AI浪潮持續推進、全球半導體產業競爭白熱化，以及市場對下一階段成長動能的高度關注，國泰投信攜手大和國泰證券將於11月4日舉辦「從矽谷到矽島 AI時代的投資地圖」論壇，匯聚台灣與韓國產業及投資專家，透過跨國產業觀點與市場交流，帶領投資人深入理解AI產業從硬體、記憶體到終端應用的發展方向，發掘未來潛在投資機會。

這次論壇最大亮點之一，即邀請日商大和証券集團韓國子公司（大和資本市場韓國有限公司 Daiwa Securities Capital Markets Korea Co., Ltd）全球半導體產業代表分析師SK（Sung Kyu）Kim親臨分享。韓國為全球記憶體產業重鎮，在AI伺服器需求帶動下，高頻寬記憶體（HBM）已成為市場關注焦點。SK Kim分析師將從第一線產業觀察出發，深入解析韓國AI記憶體與HBM技術的下一個成長周期，以及全球半導體供應鏈最新發展趨勢。

除了國際級產業專家外，國泰投信投研團隊也將分享最新觀點，包括國泰臺韓科技（00735）經理人李翰林、台股半導體專家黃秋文，以及主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢將分別解析AI技術演進對全球股市、台灣半導體供應鏈帶來的新機會及布局建議。

國泰投信指出，AI產業已逐漸從先前的「算力競賽」走向實際應用階段，市場焦點不再只是少數明星企業，而是整體供應鏈與應用生態系的擴張。因此，這次論壇將聚焦三大核心議題，包括「韓國AI記憶體與HBM下一個成長周期」、「台灣半導體與AI供應鏈發展機會」，以及「面對市場波動，如何重新思考投資布局」，協助投資人從產業、趨勢到投資策略一次掌握。

國泰投信論壇將於11月4日下午於台北漢來大飯三樓B廳舉行，透過專家分享與交流互動，帶領投資人掌握AI半導體產業未來發展方向。該活動免費報名，席次有限，目前已開放線上預約，歡迎有興趣掌握AI投資趨勢及全球半導體發展脈動的投資人及早報名，搶先掌握台韓AI半導體新趨勢與投資機會。

論壇名稱─AI還能投資嗎？台韓半導體下一波機會全解析

活動時間─2026年11月4日（周三）13:50-16:30

活動地點─台北漢來大飯店3F B廳

報名網址─https://cathaysite.tw/3AdlO6K

國泰投信 國泰 矽谷

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