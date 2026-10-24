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美期中選舉VS科技巨頭財報 永豐投顧：降低股市槓桿操作
美股、台股大幅波動，永豐投顧表示，科技巨頭財報將登場，隨後美國期中選舉結果揭曉，投資人短期會承受風險，宜降低槓桿使用，度過短期震盪。
下周美國有重量級科技股發布財報，市場關注CSP業者營運成果及投資計畫；但產業發展路徑沒有大幅變化。另外，SK海力士在10月27日發布財報，SK海力士表現領引記憶體股價，值得關注。
美國期中選舉於11月3日投票，由於選前油價、通膨等影響民生的議題糾纏，選舉結果變數多。此外，俄烏雙方在美國的撮合下，近期又有和談意願，多空紛雜，建議觀望。
近期NeoCloud業者的債信問題引發市場關注，不過，普遍檢視其殖利率走勢，除少數業者，多數仍正常，而且沒有牽動大科技公司，投資人稍安勿躁。
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