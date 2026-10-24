SpaceX鋪「天羅地網」台鏈吃補 昇達科、華通等接單出貨動能聚光

太空霸主SpaceX近期持續加速打造「天羅地網」，太空端部分積極發射新一代V3衛星；地面端陸續取得關鍵頻譜，更傳出將租下全美8萬個行動基地台，加速實現衛星直連手機（D2C）。

隨著SpaceX上天下地持續拓展戰略布局，台系衛星供應鏈指標股包括昇達科（3491）、華通、啟碁、鴻海等，後續接單與出貨動能備受市場矚目。

SpaceX通訊布局

彭博資訊報導，SpaceX正洽租至少8萬個美國基地台站，力拚成為美國第四家全國性行動通訊業者。報導引述知情人士指出，SpaceX正和至少一家大型行動通訊基礎設施業者洽談，包括基地台業者皇冠城堡（Crown Castle）。皇冠城堡和美國電塔（American Tower）、Vertical Bridge都是美國主要基地台業者。

SpaceX執行長馬斯克表明，要從零打造獨立的行動通訊業者。SpaceX近日買進低頻頻譜，獲美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）批准，發射1.5萬枚可直接向手機提供服務的衛星，地面基地台則是建立穩定通訊連線的另一項關鍵設施。凸顯SpaceX稱霸太空，布局次世代通訊技術6G，串連太空的衛星通訊以及地面上的基地台，促進衛星直連手機的願景。

法人表示，SpaceX第4季起V3發射計畫將積極啟動，單次發射上線從29顆提升至60顆，提升部署效率，預估今年將新增4,000顆衛星，明年新增6,000顆，持續推升台灣供應鏈營運表現。

衛星通訊關鍵元件廠商昇達科前九月營收27.65億元，年增超過七成，最大成長關鍵來自低軌衛星，看好V3持續升空，加上其他大客戶衛星持續發射，昇達科出貨各大客戶的關鍵元件產品數量也持續提升，看好營運持續成長。

用戶端設備部分，過去啟碁是SpaceX獨家供應商，近年積極投入陣列天線及衛星地面站研發，擴大供貨產品線。隨用戶數突破千萬戶，SpaceX也增加第二家用戶端設備供應商，由鴻海拿下訂單。

萊德光電是主要衛星雷射通訊供應商，今年第2季衛星雷射通訊貢獻營收占比提升至57%-58%，法人看好，V3對雷射通訊終端產品需求提升，推升出貨。其他關鍵供應鏈包含華通、台光電、乙盛也可望受惠，推升訂單表現。