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新聞透視／馬斯克展雄心 電信業警戒

經濟日報／ 記者 黃晶琳

SpaceX的野心持續擴大，建立衛星通訊服務星鏈（Starlink）後，開始擴大地面布局。從過往與電信業者策略合作，到現在擁有電信關鍵頻譜，掌握行動基地台，意圖稱霸全球通訊業的態度，讓全球電信業者嚴陣以待。

SpaceX的星鏈已經在全球174個國家推出服務，在軌活躍衛星高達1.1萬顆，在全球星系及涵蓋率市占率過半，擁有1,360萬用戶，消費端用戶平均每月貢獻金額達69美元（約新台幣2,250元），持續拓展政府及企業客戶，包含國防、航空、海事市占率也持續擴大。

SpaceX也積極透過與電信業者合作，推出衛星直連手機的Starlink Mobile，活躍體驗及測試用戶超過2,200萬戶。自9月以來，SpaceX策略轉向積極購買頻譜以及建置行動基地台，讓電信業者驚覺，SpaceX野心恐不僅衛星通訊。

過去SpaceX與電信業者（北美T-Mobile、日本KDDI等）採取漫遊合作模式分工，提供衛星蜂巢基地台，串連各國電信業者頻譜及基地台等基礎建設，補足偏鄉、深山、海洋等無通訊的死角。

現在SpaceX斥資直接在美國市場擁有頻譜，甚至擁有地面基地台，直接威脅美國電信三雄（Verizon、AT&T、T-Mobile）產業地位，原本合作緊密的T-Mobile已向美國主管機關FCC，遞交針對SpaceX取得更多頻譜的反對及抗議意見。

電信業 馬斯克 SpaceX

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