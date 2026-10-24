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台股季線保衛戰登場 六利多拚測底後逆轉勝

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股受國際政經情勢動盪拖累，面臨季線保衛戰。法人指出，現階段偏向多頭修正走勢，加上美債殖利率自高檔拉回、外銷訂單續創新高、企業獲利具上修空間、選前政策偏多等六大利多加持，震盪測底後將力拚逆轉勝。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭分析，中東情勢反覆帶動油價居高不下、法國10年期公債殖利率飆至逾5%、人工智慧（AI）雜音再起及美科技巨頭超級財報周即將登場等變數，壓抑費城半導體指數、韓股等偏弱震盪，台股下周將面臨利空測底考驗。

群益投顧董事長蔡明彥、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台股22日收盤稍微跌破季線46,207點，下檔先看半年線45,121點，研判下周可望在45,000到48,000點間震盪，主因外在環境欠佳，須靜待不確定因素釐清及外資賣壓宣洩完畢，才有利多頭重啟攻勢。

綜合黎方國、蔡明彥、黃詣庭、黃柏棠等看法，微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果下周公布財報，雲端營收、AI資本支出指引、現金流等數據動見觀瞻，至於美聯準會（Fed）利率決策會議結果、外資期貨空單變化、油價與美債殖利率動向，亦為市場關注焦點。

法人認為，台股現階段仍有六大利多撐腰，籌碼低檔換手及整理後反彈可期。一、俄烏重啟和平談判，或有壓抑油價續揚空間。二、美債殖利率及美元指數同步轉弱，尤其10年期美債殖利率跌破5%，壓抑Fed升息預期。三、9月外銷訂單再創新高，第4季將優於第3季。

四、台積電（2330）及美系大型雲端服務供應商（CSP）持續調升資本支出，預期台股企業獲利仍具上修空間。五、選前政策偏多可期，除日前勞退基金將釋出500億元委外代操資金外，八大公股行庫力挺，至22日連12買、累計承接2,175.9億元，同期間大舉敲進台積電577.9億元。

六、投信連十買、累計加碼1,563.2億元，主要動能來自採中長期投資的散戶積極進場抄底，與國家隊合力抵抗外資龐大賣壓。

台股 統一 中東情勢

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