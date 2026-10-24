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台達電、欣興 外資按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI供應鏈近期行情飽受融資疑慮、升息擔憂等干擾，伯恩斯坦（Bernstein）發布亞洲科技硬體產業第3季財報前瞻，認為台廠表現仍具韌性，並看好台達電（2308）、致茂、欣興，其中欣興目標價調升至1,270元；相較之下，廣達評等則維持「劣於大盤」。

根據伯恩斯坦研究機構分析，近期受CoreWeave融資疑慮、聯準會升息擔憂及中東地緣政治緊張等干擾，全球AI供應鏈股價明顯波動。不過，伯恩斯坦認為，台灣AI供應鏈在市場回檔期間，展現出超越美國及其他亞洲國家的極佳韌性。

台廠中，針對台達電、致茂、欣興及廣達的第3季財報前瞻，台達電、致茂、欣興皆獲得「優於大盤」評等，目標價分別為2,620元、2,750元、1,270元，台達電列為「首選」（top pick）；廣達因獲利成長動能趨緩遭評為「劣於大盤」，主因雖然伺服器升級，但ODM廠能捕捉的邊際增量價值相對有限，且面臨訂單過渡期與基期墊高挑戰等，目標價為290元。

伯恩斯坦指出，台達電第3季電源及零組件營收比重攀升至54%，有效支撐毛利率。致茂第3季營收受惠儲能系統（ESS）需求及電源與半導體測試業務動能，表現極為強勁。

欣興受惠產能擴張與定價能力提升，第3季營收展現強勁成長，表現超越市場共識。由於ABF載板供需持續吃緊，預期未來幾個季度平均售價（ASP）與產品組合將進一步優化，帶動公司毛利率逐季走高，將目標價由990元大升至1,270元。

台達電 欣興 外資

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