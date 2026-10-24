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一周熱門零股／大型權值股 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周零股市場焦點，主要在於中東局勢演變、AI企業融資與變現等多空因素，拖累本周盤勢震盪壓回，投資人雖趁行情震盪逢低加碼，但心態趨於保守，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，與台積電、聯電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，近日進入聯準會10月28日FOMC前緘默期，近來多位聯準會官員陸續表態應觀察更多數據，不急於升息，帶動10月會議升息機率下降。然美9月CPI、PPI與進口物價全面超出市場預期，以及美國景氣暫無因為利率上揚有明顯降溫跡象，根據研調機構預估標普500企業第3季獲利年增率約在30%附近，預期將連續三季度獲利年增率超過25%，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、元大高股息、元大台灣50正2、台積電、主動中信台灣收益、凱基台灣TOP50、群益台灣精選高息、主動統一台股增長、國巨*、聯電，十檔標的交易量從6,097萬股至883萬股，較上周降溫。

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