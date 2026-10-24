興櫃一周回顧／芯測大漲逾三成居冠

AI疑慮籠罩，台股繼前一周周線下殺，本周再跌2.2%，連二黑，本周366家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，平均下跌2.5%，興櫃市場也沒有任何千金股，不過IP股芯測（6786）卻以超過三成漲幅，成為興櫃周漲幅王。

本周興櫃領漲股以生技醫療股占據多數，共有四檔，電子股三檔，其餘則油電燃氣、綠能環保及文化創意各一；且多數為中低價位股。

漲幅前十強依序為芯測32.4%、歐特明27.7%、原創生醫17.07%、格斯科技*15.3%、巨生醫15.1%、源大環能14.2%、安盛生13.2%、傑智環境12.2%、百聿數碼8.4%、世基生醫7.2%。

新藥開發股安成生技周跌幅高達62.8%，19日甚至因跌勢過大觸及暫停交易標準，主因18日公布旗下治療「單純型遺傳性表皮分解性水皰症」（俗稱泡泡龍症）新藥AC-203，二／三期樞紐性臨床試驗EBShield Study主要療效指標統計數據，其給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。