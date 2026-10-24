就市論勢／零組件、光通訊 動能強

盤面分析

台股自高點回落至季線，成交量萎縮，市場追價意願偏向保守，籌碼面透露短線風險升溫。雖然企業獲利持續上修、科技業第3季財報亮眼，但隨美國期中選舉逐步升溫，利率政策、AI產業資本支出動能及資金觀望等變數較多，資金流動性趨於收斂，評價擴張空間受到壓抑。

近期美國通膨數據略高於市場預期，市場對聯準會升息預期上揚，對股市評價面形成壓力。

然回歸基本面觀察，台股企業獲利維持上修趨勢，上市櫃公司獲利自2023年谷底回升以來持續改善，2026年企業獲利成長動能顯著，台股評價隨企業獲利上修顯得便宜，但短期地緣政治及聯準會動向使市場流動性收緊壓抑評價面。

從產業面看，除AI供應鏈持續受惠全球算力需求成長，金融、塑化等非電子產業亦展現穩健復甦力道；部分內需產業受惠國內消費與投資活動升溫表現亮眼，整體企業盈餘成長仍具支撐。

此外，仍須留意美國期中選舉帶來的政策不確定性。尤其川普政府推動的產業及財政政策是否延續、AI資料中心建設是否受到地方阻力影響，以及後續債務上限與預算協商等議題，皆可能牽動市場風險偏好。

不過，待相關不確定因素逐步明朗後，市場資金仍有機會重新聚焦AI、科技創新及相關成長題材。

投資建議

歷經第3季市場去槓桿及評價修正後，中小型股本益比回落至相對合理水準，部分個股評價甚至低於大型權值股。

操作策略建議仍以AI相關為核心，題材及落後補漲股區間操作，尋找獲利成長明確且評價屬台股中間水準標的，電子逢低布局雲端AI零組件、晶圓代工龍頭建廠供應鏈／先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊，傳產聚焦電力相關供應鏈。