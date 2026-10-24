聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／零組件、光通訊 動能強

經濟日報／ 杜欣霈（玉山中小型基金經理人）

盤面分析

台股自高點回落至季線，成交量萎縮，市場追價意願偏向保守，籌碼面透露短線風險升溫。雖然企業獲利持續上修、科技業第3季財報亮眼，但隨美國期中選舉逐步升溫，利率政策、AI產業資本支出動能及資金觀望等變數較多，資金流動性趨於收斂，評價擴張空間受到壓抑。

近期美國通膨數據略高於市場預期，市場對聯準會升息預期上揚，對股市評價面形成壓力。

然回歸基本面觀察，台股企業獲利維持上修趨勢，上市櫃公司獲利自2023年谷底回升以來持續改善，2026年企業獲利成長動能顯著，台股評價隨企業獲利上修顯得便宜，但短期地緣政治及聯準會動向使市場流動性收緊壓抑評價面。

從產業面看，除AI供應鏈持續受惠全球算力需求成長，金融、塑化等非電子產業亦展現穩健復甦力道；部分內需產業受惠國內消費與投資活動升溫表現亮眼，整體企業盈餘成長仍具支撐。

此外，仍須留意美國期中選舉帶來的政策不確定性。尤其川普政府推動的產業及財政政策是否延續、AI資料中心建設是否受到地方阻力影響，以及後續債務上限與預算協商等議題，皆可能牽動市場風險偏好。

不過，待相關不確定因素逐步明朗後，市場資金仍有機會重新聚焦AI、科技創新及相關成長題材。

投資建議

歷經第3季市場去槓桿及評價修正後，中小型股本益比回落至相對合理水準，部分個股評價甚至低於大型權值股。

操作策略建議仍以AI相關為核心，題材及落後補漲股區間操作，尋找獲利成長明確且評價屬台股中間水準標的，電子逢低布局雲端AI零組件、晶圓代工龍頭建廠供應鏈／先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊，傳產聚焦電力相關供應鏈。

光通訊 籌碼面 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

就市論勢／先進封裝、水冷散熱 看俏

主動式ETF 四檔蓄電

台股基金吸金一把罩 千億元級產品增至三檔

AI混搭配置法人按讚 可多元布局力抗亂流

相關新聞

一周熱門零股／大型權值股 交投重心

台股本周零股市場焦點，主要在於中東局勢演變、AI企業融資與變現等多空因素，拖累本周盤勢震盪壓回，投資人雖趁行情震盪逢低加碼，但心態趨於保守，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息型ETF，與台積電、聯電等大型權值股為交投重心。

就市論勢／零組件、光通訊 動能強

台股自高點回落至季線，成交量萎縮，市場追價意願偏向保守，籌碼面透露短線風險升溫。雖然企業獲利持續上修、科技業第3季財報亮眼，但隨美國期中選舉逐步升溫，利率政策、AI產業資本支出動能及資金觀望等變數較多，資金流動性趨於收斂，評價擴張空間受到壓抑。

興櫃一周回顧／芯測大漲逾三成居冠

AI疑慮籠罩，台股繼前一周周線下殺，本周再跌2.2%，連二黑，本周366家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，平均下跌2.5%，興櫃市場也沒有任何千金股，不過IP股芯測（6786）卻以超過三成漲幅，成為興櫃周漲幅王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。