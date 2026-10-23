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伯恩斯坦點將台灣AI股 台達電列首選、欣興目標價升28%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

AI供應鏈市場近期受融資疑慮、升息擔憂及地緣政治風險干擾，外資伯恩斯坦（Bernstein）發布亞洲科技硬體產業第3季財報前瞻，認為台廠表現仍具韌性，並看好台達電（2308）、致茂（2360）、欣興（3037），其中欣興目標價調升至1,270元；相較之下，廣達（2382）評等則維持「劣於大盤」。

根據外資伯恩斯坦分析，近期受CoreWeave融資疑慮、聯準會升息擔憂以及中東地緣政治緊張等因素干擾，全球AI供應鏈市場情緒出現明顯波動。不過，伯恩斯坦認為，台灣AI供應鏈在市場回檔期間，展現出超越美國及其他亞洲國家的極佳韌性。

台廠中，針對台達電、致茂、欣興及廣達的第3季財報前瞻，台達電、致茂、欣興皆獲得「優於大盤」評等，目標價分別為2,620元、2,750元、1,270元，台達電則列為「首選」（top pick）；廣達因獲利成長動能趨緩仍遭評為「劣於大盤」，主因伺服器升級中ODM廠商所能捕捉的邊際增量價值相對有限，且面臨訂單過渡期與基期墊高挑戰等，目標價為290元。

伯恩斯坦指出，台達電第3季電源及零組件營收比重攀升至54%，有效支撐毛利率。儘管面臨零組件成本通膨及新產品轉換期挑戰，預估第3季毛利率僅微幅下滑至35%。展望未來，隨著±400V與800V電源機架於2027年逐步放量，加上Vera Rubin與Rubin Ultra等次世代架構滲透率提升，預期2026至2028年營收與每股稅後盈餘（EPS）的年均複合成長率（CAGR）將分別達36%、51%，後市可期。

致茂第3季營收受惠儲能系統（ESS）需求及電源與半導體測試業務的動能，表現極為強勁。展望後市，Google、Marvell、AMD與輝達（NVIDIA）等客戶的系統級測試（SLT）需求，以及高壓直流（HVDC）側車電源測試器商機，將成為2027至2028年的主要成長引擎。

欣興受惠產能擴張與定價能力提升，第3季營收展現強勁成長，月營收表現超越市場共識。由於ABF載板供需持續吃緊，預期未來幾個季度平均售價（ASP）與產品組合將進一步優化，帶動公司毛利率逐季走高，並基於強勁的獲利復甦機會，將目標價由990元大升至1,270元，調幅28.2%。

台達電 欣興 目標價

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