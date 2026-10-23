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被動元件漲價未歇 法人看好國巨評價有機會緊追日、韓同業

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

國巨*（2327）近期受外資調節影響，股價位於低檔整理，法人認為，考量具備產能與議價權，短期訂單強勁有助於漲價效應，長期可逐步優化產品組合、朝全方位的電源組件供應商角色邁進，評價有機會緊追日、韓同業。

投顧法人分析，國巨第3季營收495.3億元，季增11.4%，年增49.7%，符合預期，標準品及特殊品出貨穩定成長，訂單出貨比維持在2左右水準，產能利用率約達九成，積層陶瓷電容（MLCC）漲價將帶動營收占比提升至23%。

法人指出，日、韓被動元件大廠近期產能利用率、訂單出貨比維持高檔不墜，並啟動在消費規格MLCC價格漲價，對於代理商調整自第3季開始，直接客戶則多在第4季開始調漲。

此外，日、韓大廠針對人工智慧（AI）料號開始陸續與客戶談價格漲幅，法人預期，消費規格漲幅平均目標落在20%至30%，高階產品稍微較低，雖然市場習慣以逐季方式看待價格調整，但實際狀況將依產品、客戶、合約時程等因素而有所落差，漲價效應仍以逐步方式逐漸展現。

即便日、韓同業開始針對常規型、高階MLCC進行價格調整，但市場對於未來延續性仍抱持謹慎看法，法人表示，2026年下半年至2027年上半年消費性尚未減弱且預期產能轉移心理，仍可預見短期強勢訂單帶動的供需緊張及價格調整。

後續觀察重點包括消費性產品走弱、通路囤貨去化及擴產開出的時點。法人預期，囤貨飽和可能於2027年中最先看到，擴產則在2028年前後陸續開出，隨消費性疲弱逐漸趨緩的需求強度，將是影響後續漲價動能主因。

國巨 被動元件 漲價

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