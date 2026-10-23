高利率、高評價、高波動如何布局？法人全方位解析台股策略

近期國際總經環境紛擾不斷，包括中東及俄烏地緣政治風險升溫、美國通膨數據反覆、歐洲政治事件，以及市場對部分AI企業高資本支出與債務壓力的擔憂，帶動投資人風險偏好降溫。美國科技類股近期出現修正，也使台股同步震盪，尤其先前漲幅較大的AI相關族群面臨較明顯獲利了結賣壓。

美股指標財報與相關產業動態帶動資金回流科技股，緩解市場對AI展望的雜音，帶動台股22日以紅盤開出，隨後漲點一度擴大至逾400點，重返47000點，不過隨著放假效應加重市場觀望氣氛，加上節前賣壓湧現，拖累大盤翻黑，終場下跌846點，收在46,041點，成交量為9,267億元。

展望後市，安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中建議，第4季可留意企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；通膨走勢，是否影響全球主要央行後續政策方向；另外財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。

布局策略上，蕭惠中表示，整體仍以AI核心供應鏈為主要配置方向，聚焦IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL、AI伺服器零組件及光通訊等族群，並持續關注塑化等傳產產業景氣回升契機，靈活調整投資組合，掌握產業成長機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。

在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。

另一方面，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也將由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，故多策略將有助於掌握市場輪動。