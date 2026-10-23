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融資浮額未清 引爆停損潮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

颱風休市疑慮疊加連假效應，引爆台股昨（22）日盤中上演戲劇性的「多殺多」停損踩踏。法人指出，這波跌勢核心壓力來自於籌碼面融資浮額未清。

統計顯示，台股融資餘額14日達到6,515.6億元歷史新高，至昨日降至6,338.8億元，期間僅縮水176.8億元、降幅僅2.71％；相較之下，加權指數同期間自48,625點跳水至46,041點，累計暴跌2,584點、跌幅高達5.31％。融資減幅僅約大盤跌幅一半，凸顯散戶槓桿未完全清洗乾淨，浮額沉重使盤面經不起任何風吹草動，若消息面有利空，台股波動也將擴大。

台股昨日多方一度試圖反撲衝高，但在獲利了結與避險情緒交錯下，市場追價意願瞬間降溫，指數自高點墜落，盤中湧現恐慌性殺盤，各類股紛紛翻黑，櫃買指數更早已跌破季線「生命線」連續四日疲弱掙扎探底，成為多殺多重災區。

盤面結構上，高融資、高估值的電子中小型股首當其衝，早盤強勢的PCB設備、光通訊及散熱族群，尾盤難敵賣壓全面急殺，追高資金慘遭套牢。

停損 籌碼面 台股

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