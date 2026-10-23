名師教戰：台股盯三道防線

台股昨（22）日受中東緊張情勢拉高、擔憂颱風假加光復節四天長假不確定變數多等衝擊，多殺多賣盤湧現，指數開高後一路走低，直接摜破46,207點季線支撐，終場大跌846點收46,041點。綜合三大股市名師看法，大盤下檔防守聚焦「三大關鍵防線」，下周三是短線能否築底重返多頭重要時點。

面對短線劇烈修正，第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺及台新投顧策略長黃文清等指出，短線技術面賣壓加劇，下檔首要防線為自波段高點拉回、黃金切割率0.382位置的45,924點；若此處失守，第二道防線在半年線關卡、約45,121點，此處也是多方中長期趨勢重要防線；第三道極限防守點位，是此波漲幅回檔半數滿足點的44,669點。若三道支撐能發揮效果，便可以化解大盤續探底部危機。

台股昨日早盤多頭一度拉抬指數衝上47,332點，但隨即湧現沉重調節賣壓一路走低，終場收在當日最低的46,041點，大跌846點或1.81％，高低震盪1,291點，跌破季線生命線，成交量放大至9,334億元。權王台積電尾盤亦遭摜壓10元收在2,385元回測半年線。

籌碼面上更可看出大幅換手與對作。外資終止連十賣後，僅買超一天，旋即在昨日繼續砍出815.8億元大量，自營商同步提款273.7億元寫下連11賣，且外資期貨淨空單居高不下，加深現貨提現避險力道。

所幸內資法人逆向承接，投信加碼買超94.9億元、連十買，八大公股行庫更進場砸下221.2億元，連12日護盤，力抗外資、自營商等多殺多賣壓。

展望後市，法人將下周三視為多空勝負關鍵轉折日。黃詣庭分析，技術面急跌後需要時間沉澱，下周若外資回補買盤、力挺指數於周三前重新站回季線之上，大盤便有望在季線與月線（約48,071點）之間展開1,000至2,000點的反彈修復行情；反之，若遲遲無法收復季線，盤勢將面臨更長時間的弱勢整理。

留政鈺點出，指標股台積電能否在2,385元連續守穩不再破底，是加權指數能否在46,000點至47,000點區間構築底部結構的核心訊號。