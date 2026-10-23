台股基金逆勢抗跌 近月前十強漲幅優於大盤

台股昨（22）日開高走低，市場上演「先衝高再跳水」的巨幅震盪，法人認為，台股這波震盪有機會成為第4季低點，可留意台股基金逢低布局機會。觀察近月台股基金績效表現，部分基金逆勢優於大盤，展現選股與掌握產業輪動的能力，績效仍亮眼。

觀察昨日台股盤面結構，早盤電子股跟隨美股科技股開高走強，但逢高賣壓湧現，盤中跌勢進一步擴大，權值電子股普遍走弱，台積電、聯發科、鴻海、廣達均失守季線，短線恐持續弱勢整理。

台股基金績效表現

電子各族群普遍走跌，僅軟體股表現相對整齊。PCB相關族群方面，玻纖布、銅箔基板、載板及高階PCB早盤一度有撐，但午後仍難敵系統性賣壓而走低。其中，榮科、台光電、臻鼎-KY、欣興及定穎投控等個股早盤相對強勢，後續表現值得留意。若近期盤勢止跌回穩，這些個股有機會率先反彈，可作為觀察盤面轉強的重要指標。

值得注意的是，根據CMoney統計至21日，觀察近月台股基金前十強，依序為：富邦精選五虎漲4.2%、兆豐台灣金傳精選股息漲4.2%、華南永昌永昌漲4.2%、滙豐台灣精典漲3.5%、滙豐成功漲3.4%、國泰中小成長漲3.1%、聯邦精選科技漲2.39%、富邦上選漲2.3%、富邦新台商漲1.8%、玉山新世紀漲1.7%，皆優於台股大盤同期的跌1.7%。

富邦投顧指出，根據近十年統計顯示，台股度過8、9月修正期後，10月至隔年2月的月線上漲機率均逾六成，平均月漲幅也全數為正，其中11月平均漲幅達3.1%，為全年最佳。9月上漲機率僅三成，為全年最低；10月中旬回檔後，年底前季節性因素相對有利台股表現。

玉山投信分析，隨著近期半導體等科技類股連續修正，交易擁擠程度已逐步降溫，市場資金配置趨於均衡，加上SpaceX被動資金需求持續擴大，算力概念股籌碼結構已較上半年明顯改善，若短期因評正或利率變動造成震盪，反而可望提供良好中長期布局時機。

安聯投信表示，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。

全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段；台灣晶圓代工龍頭近期釋出的第4季營收展望維持樂觀，並預期2026年至2028年資本支出規模將顯著高於過去三年，反映終端需求依然強勁。