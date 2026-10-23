台股震盪千點後 「八成」會回彈

台股昨（22）日開高走低，外資近期賣超金額也龐大，投資人心態轉趨保守。根據統計資料顯示，大盤單日盤中跌逾千點後，後市平均表現多呈正報酬，且平均上漲機率也高；外資大賣超之後的一段期間，台股也呈現正向。法人表示，台股科技族群中長期展望佳，市值型及科技類基金或ETF可分批布局。

野村投信統計，統計外資單日賣超金額前十大事件，觀察後續20、60及120個交易日，台股加權指數平均總報酬分別為2.19%、19.00%及26.70%。觀察大型權值股，FTSE臺灣50指數同期平均總報酬分別為2.44%、20.63%及28.98%，均優於加權指數。

進一步聚焦創新科技，TIP臺灣創新科技50指數表現更為突出，三個期間平均總報酬分別達3.68%、32.44%及40.36%，其中120個交易日平均表現較加權指數高出13.66個百分點。群益投信統計大盤過去單日震盪逾千點後一周、後一個月、後二個月、後三個月、後六個月平均漲幅分別為3.16%、5.55%、9.86%、14.31%、28.67%，平均上漲機率約八成，後中長期上漲機率逼近百分百。

野村投信內部台股股票池預估2027年每股稅後盈餘（EPS）成長約29%，顯示企業獲利仍具支撐。野村臺灣新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君指出，近期台股受到利率高檔、AI融資成本攀升及部分AI伺服器訂單遞延等因素影響，短線波動加劇，但AI基礎建設的長期投資趨勢仍未改變。大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，相關供應鏈明（2027）年第1季有望呈現淡季不淡。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台股科技企業營收數字佳，台灣半導體科技是世界重心，投資人現階段可選擇科技相關又能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF；操作策略可採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針。