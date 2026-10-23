AI混搭配置法人按讚 可多元布局力抗亂流

逼近聯準會（Fed）開會及美國期中選舉，全球金融市場動盪加劇，以AI為主的科技股修正尤大，台股也跌破季線。法人指出，AI長線投資主軸的地位不變，但短期不確定因素多，投資人宜以AI搭配多元布局，以降低投資組合的波動程度。

費城半導體指數在過去11個交易日只收紅兩日，亞股昨（22）日也是普遍收黑。台股跌1.8%，韓股大跌3.5%，陸港股科技股跌幅更重，反映投資人對於Fed貨幣政策、AI前景及美國期中選舉的疑慮。

施羅德投信台股團隊認為，南韓AI近期投資機會較著重供需失衡下的「稀缺性」，台灣則更聚焦技術迭代帶來的「規格升級」。市場對2026年台灣上市公司獲利預估已連續15個月上修，其中AI需求為重要推力。

施羅德投信分析，當AI機會隨規格升級向不同產業環節移動，投資關鍵不只是掌握AI大方向，更在於辨識下一個受惠技術升級、具備獲利成長潛力的企業。這也讓主動研究、選股與動態調整有更大的發揮空間。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，財報表現與展望將成為驗證AI成長動能的重要指標。2026年台灣上市公司獲利年增率可達79%，2027年仍有29%的成長空間。

另外，LSEG預估，S&P 500企業第3季獲利將年增30.7%，其中科技業獲利成長66.5%。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，市場對美國期中選舉最大的疑慮，在於民主黨可能透過國會制衡川普政府，並對資料中心大量耗電、耗水等問題加強監督，進而影響科技巨頭投資計畫。

不過，羅瑤庭分析，選舉期間的政治攻防，不應直接等同於選後政策方向。即使出現分裂國會，行政與立法部門相互制衡，也可能降低爭議性政策推動的速度與幅度，反而有助於減少政策反覆帶來的不確定性。因此，民主黨勝選未必是股市利空，投資人不宜僅憑選舉結果判斷行情。

羅瑤庭建議，台股、科技股及美股基金仍具長線投資價值，但在市場累積漲幅、評價偏高及政治不確定性升溫之際，不宜過度集中單一市場或產業。投資人可以將投資範圍由AI科技延伸至其他具成長潛力的產業，兼顧成長機會與風險分散。