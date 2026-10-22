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颱風假與股市脫鉤？ 金管會：持續蒐集意見

中央社／ 台北22日電
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

外界關注颱風假停班停課與股市開盤脫鉤的可行性，金管會表示，行政院過去提過這是未來可以研究方向，金管會持續蒐集相關意見；現在重點是防颱整備作業，金管會立場與政院一致。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，關於颱風假停班停課是否跟股市脫鉤一事，政院過去在備詢曾經提到這是未來可以研究的方向，持續蒐集相關意見中。金管會立場與行政院一致，現在重點是防颱整備。

此外，針對外界關注中小企業近期是否融資不易，金管會銀行局副局長張嘉魁說明，第一，針對國銀辦理中小企業放款成效，今年持續推動第21期「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」，國銀中小企業放款今年目標值為增加新台幣5000億元，以今年前8月增額5714.21億元換算，今年達成率為114.28%，已具備相關成效。

第二，為協助中小企業放款融資服務，銀行公會也在官網揭露38家本國銀行中小企業融資諮詢窗口，設置專人專線提供諮詢服務，設立網頁目的也是希望便利企業查詢資訊、洽詢融資事宜。金管會主委彭金隆日前也在銀行公會會員代表大會上喊話，希望國銀支持中小企業放款方案。

第三，金管會持續與相關部會保持聯繫，像是持續與經濟部保持聯絡、了解產業資金需求情況，也鼓勵銀行善用信用保證機制、分攤中小企業融資風險。

颱風假 金管會 停班停課

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