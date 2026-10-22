薔琵颱風來襲！台股明天休市一天 台北匯市同步暫停交易

「你倒是買呀！」最近常逛 ptt 的網友們對這句話一定不陌生，這是因為最近台股裡的好公司公布的營運成績都很好，外資也一直調高目標價格，可是卻反手在股市裡大賣這些好公司的股票，而且是幾乎是賺越多錢的公司，被外資殺股票的越多。 例如剛公布第三季財報很棒的台積電，近10天就被外資賣超了13.6萬張的股票。 難怪網友們總會覺得：個股報告都寫得這麼好，「你倒是買呀！」，既然不買，你這個外資券商出示給大家看的目標價報告，根本就應該要「反」著看： 你說看好行情，散戶反而應該要賣出股票；你說看壞行情，散戶就要積極進場。 究竟散戶這樣「反」著看外資報告對不對？外資發表的目標價又有什麼真正的涵義呢？

2026-10-22 15:50