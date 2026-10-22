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薔琵颱風來襲！台股明天休市一天 台北匯市同步暫停交易
薔琵颱風來襲，台北市政府宣布明（23）日停止上班上課，台灣證券交易所晚間宣布，依照天然災害侵襲處理措施規定，23日集中交易市場全日休市一天，當日應屆交割款券順延辦理，投資人須留意相關交易及交割時程。
證交所表示，依現行規定，台北市政府宣布全體公教機關停止上班，集中交易市場即全日休市，全體證券商當日停止營業。由於10月26日（下周一）適逢台灣光復節補假，台股預計要到27日（下周二）才恢復交易。
至於台北外匯市場，依過往颱風假作業慣例，明日也將同步休市，新台幣兌美元匯率暫停交易，預計同樣於27日恢復交易。不過，國際外匯市場仍正常運作，美元及主要國際貨幣匯價持續波動，市場人士提醒，連續休市期間國際金融市場變化，可能反映在下周二股匯市重新開盤的行情上。
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