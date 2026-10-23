就市論勢／先進封裝、水冷散熱 看俏

盤勢分析

近期台股面臨美國總經環境、期中選舉及產業供應鏈變化三重考驗。美國9月通膨偏高，加上中東局勢推升油價，市場對聯準會利率政策疑慮升溫，美債殖利率維持高檔，壓抑科技股評價。此外，美國期中選舉不確定性恐影響AI資料中心建設，促使外資提前調節台股。

產業方面，AI供應鏈缺料問題由下游向上游傳導，導致出貨延遲、庫存增加，並影響後續拉貨動能。不過，台股基本面仍具支撐。全球雲端服務業者持續擴大AI投資，半導體與先進封裝訂單能見度延伸至2027至2028年。隨第3季法說會登場，企業獲利及資本支出展望將成為焦點。若AI投資未明顯下修，且選舉不確定性消退，台股有望在短期整理後重拾成長動能。

展望第4季至2027年上半年，台股投資主軸仍以AI需求擴張及供應鏈規格升級為核心。第4季初期，通膨、利率及美國期中選舉可能干擾市場情緒，但隨選舉結果明朗、第3季財報公布告一段落，市場將轉向2027年企業獲利與新產品展望，有機會迎來新一波成長題材。

投資建議

產業布局方面，優先看好半導體上游、先進封裝及IC設計服務。隨CSP加速開發客製化晶片，AI運算由訓練延伸至推論，晶片種類增加、產品迭代加快，將為供應鏈創造新增需求。另外，AI資料中心對能源效率與高速傳輸要求提高，NPO等新架構發展亦有望推動水冷散熱及高階材料升級。

惟須留意，零組件供需失衡可能延續至明年上半年，造成出貨遞延。建議趁市場震盪分批布局，優先選擇訂單能見度高、具議價能力及技術優勢企業，避免過度追逐短期漲價題材。