台股回檔不怕！券商前三季獲利賺破2,000億元大關 自營部位利益豐厚
受市場行情震盪、交投氣氛降溫影響，臺灣證券交易所公布，全體證券商9月份稅後淨利187.81億元，較8月減少86.41億元、月減約31.51％。不過，拉長至今年整體表現來看，受惠於前三季資本市場熱度維持高檔，累計前九月全體證券商稅後淨利達2,012.54億元，較去年同期大增1,268.87億元，年增率高達170.62％。
從9月份單月各項業務來看，9月台股上漲3.93％，大盤總成交值約為17.624兆元，較8月萎縮11.45％，致使單月經紀手續費收入相應縮水，經紀業務損益為170.62億元，較上月減少4.6％；自營業務方面，受到證券評價利益減少衝擊，單月自營業務淨利降至41.68億元，月減67.01％，為9月獲利回檔之主因；承銷業務淨利則為32.24億元，較上月小幅衰退12.15％。整體而言，9月全體證券商稅前純益為210.05億元，較8月減少33.09％。
檢視累計營運表現，今年前九月證券商三大核心業務皆維持強勁成長動能。在累計總成交值擴大帶動下，經紀業務累計利益達1,624.6億元，年增140.47％；自營業務因本期出售證券利益挹注豐厚，累計利益達696.48億元，較去年同期大增289.07％；承銷業務累計利益亦達188.16億元，年成長178.01％。前三季全體證券商累計稅前純益達2,297.77億元，年成長169.82％。
依券商型態分析，專業證券商累計稅後純益達1,975.33億元，年增172.40％。其中主力綜合證券商累計稅後純益為1,768.73億元，年成長175.56％；經營二種業務證券商及專業經紀商累計稅後純益分別達182.67億元與23.69億元，各年增143.92％與175.15％；專業自營商累計獲利0.24億元，順利轉虧為盈。
兼營證券商方面，累計稅後純益為37.21億元，年成長101.03％，其中期貨兼營證券商在低基期下大幅增長至12.70億元，年增1,467.9％；銀行兼營證券商累計獲利亦達24.51億元，年成長38.47％。
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