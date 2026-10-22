中國信託證券力挺電競戰隊「中信飛牡蠣」前進世界賽 留言應援抽好禮

中國信託證券力挺電競戰隊「中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，CFO）」，憑藉亮眼表現成功晉級《英雄聯盟》世界大賽。為歡慶這項里程碑，中國信託證券攜手中信亮點family（https://www.ctbcsec.com/Family）推出應援活動，邀請會員與粉絲一同為 CFO 集氣加油。

即日起至2026年11月15日，只要於中國信託證券中信亮點family活動貼文完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會獲得價值300元的3C家電好禮即享券，邀請牡迷為CFO加油應援的同時，也有機會把好禮帶回家。

中國信託證券亦同步推出「CFO粉絲專屬開戶活動」，即日起至2026年12月31日，新開戶即可獲得亮點點數100點，首次交易台股再送50元手續費折抵金，再享台股手續費優惠價。活動期間內，每月累積交易台股ETF每滿1萬元，還可獲得價值6,000點LINE POINT及CFO周邊套組（杯袋＋束口袋）抽獎機會乙次。

中國信託證券表示，希望透過應援活動串聯粉絲力量，陪伴中信飛牡蠣挑戰世界榮耀。除可參與應援抽獎活動外，民眾也可透過中信亮點APP及中信亮點family掌握最新活動資訊，一起為 CFO 前進世界舞台加油喝采。