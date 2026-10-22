響應「亞洲那斯達克」發展戰略 創新板協助企業加速成長

響應賴清德總統「亞洲那斯達克」發展戰略，台灣證券交易所持續加大發展創新板力道。證交所董事長林修銘強調，從一個「創」字，看見台灣創新的力量，代表敢想、敢試、敢突破，創新板扮演台灣接軌全球創新資本市場的核心板塊，結合台灣在半導體、人工智慧（AI）及智慧製造等領域的產業優勢，強化創新企業籌資動能與國際資本鏈結。

台灣證券交易所22日舉辦台灣創新板（tib-創）「現在，投資未來」發布會。林修銘在會中致詞時，做出以上表述。

證交所總經理李愛玲表示，台灣創新板對標國際規格，能讓企業快速進入資本市場和全球市場機會，也提供客製化服務，跟資策會合作，撰寫中英文報告，協助企業參加國際展會和引資活動。截至 2026 年 9 月底，tib-創上市公司已逾 30 家，IPO 初次募資總額逾182 億元；全體創新板公司今年前九月營收較去年同期成長近七成，上半年稅前淨利成長151%，反映出資本市場對創新企業的支持。

林修銘強調，創新板代表證交所對國家的使命，未來證交所會以世界第五大資本市場的地位，持續投入大量資源培育創新企業，與大家一起投資未來。目標是讓企業在「上市前有資本、上市後有市場」。

tib-創的特色，在於以企業成長潛力為出發點，上市標準以市值為核心，搭配營收或營運資金等條件，不以獲利為必要門檻，讓仍在研發投入或業務拓展階段的企業，也有機會依自身條件評估上市。

企業仍須符合相關規定並完成審查，透過公開市場拓展籌資管道、提升能見度，連結人才與國際發展機會。