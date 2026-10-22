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目標價喊高卻狂倒貨？專家曝中長線最大盲點：當下跟未來是兩回事

聯合新聞網／ 趣 講 股
外資目標價只是中長期參考，真正的買賣決策多取決於當下行情與客戶需求，因此散戶不宜把報告內容當成短線操作依據。圖／AI生成
外資目標價只是中長期參考，真正的買賣決策多取決於當下行情與客戶需求，因此散戶不宜把報告內容當成短線操作依據。圖／AI生成

「你倒是買呀！」最近常逛 ptt 的網友們對這句話一定不陌生，這是因為最近台股裡的好公司公布的營運成績都很好，外資也一直調高目標價格，可是卻反手在股市裡大賣這些好公司的股票，而且是幾乎是賺越多錢的公司，被外資殺股票的越多。

例如剛公布第三季財報很棒的台積電，近10天就被外資賣超了13.6萬張的股票。

難怪網友們總會覺得：個股報告都寫得這麼好，「你倒是買呀！」，既然不買，你這個外資券商出示給大家看的目標價報告，根本就應該要「反」著看：

你說看好行情，散戶反而應該要賣出股票；你說看壞行情，散戶就要積極進場。

究竟散戶這樣「反」著看外資報告對不對？外資發表的目標價又有什麼真正的涵義呢？

一、目標價參考就好

外資說的是「目標價」，它是有跟你說「保證價」嗎？你是有付給外資VIP會員費嗎？既然都沒有，那你真的只能當做是參考就好，千萬別當真。

二、目標價僅是量化意義

而且既然是「僅供參考」，那麼外資又為什麼要提供「目標價」呢？

其實這是一種量化的意義， 讓讀者知道：預估公司的獲利能到什麼程度？未來的股價上升（或下跌）會有多大的空間？不然，講了一堆個股的營運概況、產業遠景，對股價的展望到底是如何呢？

 三、外資報告會免費提供？

 大家都知道：在外資券商裡上班的人都很專業、薪資也一定很高，那麼他們努力、專業所做出來的研究報告，你覺得會免費提供在媒體上、給你免費觀看嗎？

所以囉，真正給大戶、金主、主力看的研究報告或投資建議，肯定不會讓你隨便就看到，而這才是真正讓這些外資券商大客戶做出「當下」買進、賣出動作的決策報告。

四、行情多變才是主因

為什麼要強調「當下」？因為外資券商公開給出來的預測個股營運、目標價都是中長期（至少1～2年，甚至更久）的展望。

但是給「客戶限定」的投資建議或報告，則是最「當下且即時」的資訊或決策意見，當然就是在全球股市行情不好的時候，建議客戶要先賣股、保留現金，哪會管什麼個股的未來營運、目標價都很好的研究報告呢？

總而言之，不管是外資或本土券商所給的研究報告，都是對個股的中、長期（1～2年以上）看法，如果你沒有辦法買進、持有個股的股票這麼久，那真的不要去在乎所謂的「目標價」，免得對個股股價的表現失望之餘，還賠掉了自己辛苦賺來的錢！

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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