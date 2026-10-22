外資又揮大刀！三大法人賣超1,001億元 台股重挫846點失守季線

美股昨夜收高，但中東緊張情勢升溫，美股期指22日轉弱，加上日韓股市分別重挫逾4%、2%，台股又面臨光復節連假及強颱薔琵等不確定因素，賣壓明顯升溫。集中市場指數開高走低，終場大跌846.34點，收在46,041.43點，失守季線，成交值擴大至8,792.3億元。三大法人再現逾千億賣超、大賣1,001.6億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超 816.56億元，投信買超88.75億元；自營商賣超（合計）273.78億元，其中自行賣超37.16億元、避險賣超236.62億元。

集中市場指數今日開高走低，終場大跌846.34點、跌幅1.8%，盤中最高來到47,332.18點、最低下探46,041.43點，高低震盪達1,290.75點。合計集中市場與櫃買市場，上漲家數402家、下跌1,505家，跌勢明顯擴大；另有20檔個股漲停、16檔跌停。

盤面上，台積電（2330）早盤開高15元，以2,435元開出，隨後由紅翻黑，尾盤賣壓進一步加重，終場下跌35元、收2,385元，5日線與季線得而復失，拖累大盤近276點跌點。聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、健策（3653）、創意（3443）等電子權值股也紛紛收低，成為壓抑盤勢的主要力量；相較之下，中華電（2412）、台光電（2383）、鴻勁（7769），以及金控、航運等類股相對有撐，成為盤面抗跌焦點。

個股方面，台光電受惠高階銅箔基板（CCL）需求展望樂觀，股價一度攻上漲停5,485元。董事長董定宇日前接受電路板國際展會訪問時表示，對明年產業景氣持續樂觀，高階CCL需求看旺至2030年，帶動市場買盤進駐。儘管終場受到大盤賣壓干擾，漲幅收斂至1.6%，仍站穩5,000元關卡，成為盤面少數支撐指數的重要個股。

同屬CCL族群的聯茂（6213），則在高階CCL產能供不應求、產業需求看旺至2029年的市場預期下，盤中一度衝上885元，改寫歷史新高。不過，隨著大盤賣壓加重，聯茂股價由紅翻黑，終場下跌5.59%、收777元，成交值達313.74億元，僅次於台股成交值第一名，顯示高價電子股即使具備產業成長題材，短線仍難完全抵擋整體市場的賣壓。