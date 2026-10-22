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台灣創新板號召企業與投資人「現在，投資未來」 打造資本良性循環

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
30家tib-創上市企業領袖齊聚現場，截至2026年9月底募資總額逾182億元、前九月營收成長近七成，展現創新企業持續成長的動能。台灣證券交易所／提供
30家tib-創上市企業領袖齊聚現場，截至2026年9月底募資總額逾182億元、前九月營收成長近七成，展現創新企業持續成長的動能。台灣證券交易所／提供

面對全球新科技競逐，中華民國總統賴清德定調「亞洲那斯達克」發展戰略，台灣創新板（tib-創）扮演台灣接軌全球創新資本市場的核心板塊，結合台灣在半導體、人工智慧（AI）及智慧製造等領域的產業優勢，強化創新企業籌資動能與國際資本鏈結。賴清德總統期許兩年新增40家企業登上創新板為目標，打造具國際競爭力的創新籌資平台，實現產業創新、資本挹注與企業成長的正向循環。

台灣證券交易所為了讓更多勇於改變、持續尋找新解方的企業，透過資本市場取得成長資源，也讓投資人更認識企業的發展潛力，台灣證券交易所10月22日舉辦台灣創新板（tib-創）「現在，投資未來」品牌年度發布會。tib-創以「不只協助企業上市，更陪伴企業成長」為品牌承諾，將對未來的期待連結到今天的投入與行動，並透過全新形象影片傳遞「你怎麼期待，未來就怎麼來」的品牌精神。

發布會邀集30家tib-創上市企業領袖，會計師事務所、證券商、投信、VC、CVC、高成長潛力企業與新創生態圈夥伴共同參與。全體來賓以座位共同排出大型「創」字，象徵企業與資本市場夥伴攜手，將期待化為成長的力量。

證交所董事長林修銘表示，企業面對市場變化與經營挑戰，持續尋找解方、勇於改變的堅持與韌性，值得資本市場理解與支持。「tib-創要做的，不只是協助企業完成掛牌，而是讓企業『上市前有資本、上市後有市場』。」

證交所表示，截至2026年9月底，tib-創上市公司已逾30家，IPO初次募資總額逾新台幣182億元；全體tib-創公司2026年前九月營收較2025年同期成長近七成，上半年稅前淨利成長151%，展現創新企業持續成長的動能，也反映資本市場對創新企業的支持逐步深化。

貼近企業成長需求 連結上市前專業資本tib-創的特色，在於以企業成長潛力為出發點，上市標準以市值為核心，搭配營收或營運資金等條件，不以獲利為必要門檻，讓仍在研發投入或業務拓展階段的企業，也有機會依自身條件評估上市。企業仍須符合相關規定並完成審查，透過公開市場拓展籌資管道、提升能見度，連結人才與國際發展機會。

在上市前資本支持方面，主管機關已開放符合條件的綜合證券商，於擔任主辦承銷商輔導未登錄興櫃企業申請tib-創上市時，自申報受輔導公司基本資料之日起至送件申請上市前，認購該企業增資發行的新股。此舉讓專業輔導與資本支持更早結合，也增加券商投入企業長期輔導的誘因。

在上市後市場機制方面，tib-創已具備信用交易、當沖及零股交易等機制，符合條件的股票亦可作為認購（售）權證標的，提供更多元的市場參與方式。證交所持續完善交易環境，讓企業上市後能與市場建立長期連結。

證交所董事會已於10月20日通過相關法規修正，規劃自2027年1月1日起取消投資人首次買進tib-創股票前簽署風險預告書的前置程序，後續仍須報請主管機關核定，正式生效時程以公告為準。截至今年9月底，風險預告書累計簽署超過311萬份；新制實施後，投資人可省去額外簽署程序，讓tib-創有機會接觸更廣泛的投資人基礎，潛在投資人可大幅增加至1,476萬戶（與上市一般板相同）。證交所也將持續透過資訊揭露、投資人教育與風險管理，兼顧參與便利及投資人保護。

證交所總經理李愛玲表示，企業需要的不只是一條上市道路，更是在不同成長階段取得適合的資源與支持。「掛牌不是服務的終點，而是企業與市場建立長期關係的開始。因為您願意創造未來，所以我們願意陪您走向未來。」

證交所邀請掌握關鍵技術、具創新能力或經營模式，以及積極尋求下一階段發展的企業，認識tib-創並評估適合的上市路徑，將多年累積的努力，轉化為持續成長的機會；也邀請投資人認識更多具發展潛力的企業，共同實踐「現在，投資未來」。

台灣創新板品牌年度發布會現場，全體來賓以座位共同排出大型「創」字，傳遞「你怎麼期待，未來就怎麼來」的品牌精神，並以「現在，投資未來」作為行動主張。台灣證券交易所／提供
台灣創新板品牌年度發布會現場，全體來賓以座位共同排出大型「創」字，傳遞「你怎麼期待，未來就怎麼來」的品牌精神，並以「現在，投資未來」作為行動主張。台灣證券交易所／提供

投資人 資本市場 賴清德

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