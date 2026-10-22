台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

台股22日開高走低， 盤中高低點震盪竟逾千點，到底造成大盤指數由紅翻黑，盤中重挫的兇手是誰？證券分析師認為，主要應是颱風假+光復節連假的長假影響，另一個則是中東地緣政治風險又起，造成美國電子盤下跌，拖累台股跌勢加重；不過，他強調，下跌是買點，尤其是連假過後大型股行情將啟動。

2026-10-22 12:33