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台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

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台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股22日收盤跌846.34點，終場46,041.43點並跌破季線。圖／AI生成
台股22日收盤跌846.34點，終場46,041.43點並跌破季線。圖／AI生成

台股22日收盤下跌846.34點、跌幅1.81%，終場以46,041.43點作收，成交量8,792億元；台積電（2330）收盤價2,385，下跌35元，跌幅1.45%。

台股今日出現開高走低態勢並收最低點，跌破季線位置。今日權值股以中華電（2412）、台光電（2383）、鴻勁（7769）及兆豐金（2886）等多檔金融股撐盤。今日成交金額大且走高為：台光電、玉晶光（3406）、大立光（3008）、力積電（6770）、GIS-KY（6456）、信昌電（6173）、鴻勁、台泥（1101）及中華電；成交金額大且疲軟者則為：聯茂（6213）、南亞（1303）、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、聯發科（2454）、欣興（3037）、國巨*（2327）及富喬（1815）。

群益投顧表示，目前正值美國超級財報季，各家企業財報與未來營運展望皆將牽動美股表現，偏多看待。台灣9月外銷訂單創新高、今年經濟率成⻑率可望超過12%、通膨數據尚屬可控，經濟基本面佳，為台股提供強力支撐。近期台股備受國際政經局勢干擾，在選舉政策作多下，金融市場可望回穩，有利台股表現。

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