創新板投資人規模再擴大 近1500萬股民明年免簽風險預告書

台灣創新板投資人參與門檻再鬆綁，台灣證券交易所今日舉辦「tib－創」品牌發布會，持續推動擴大創新板投資人參與，預計明年1月起取消首次買進創新板股票須簽署風險預告書的規定。隨著台股開戶人數已突破1476萬人，未來一般投資人買賣創新板股票將更加便利，有助吸引更多資金進入創新板，提升市場交易活絡度。

證交所董事長林修銘表示，台灣不缺創新，真正的關鍵在於如何讓創新企業獲得資本市場支持。創新板下一階段不僅要協助企業掛牌，更要做到「上市前有資本、上市後有市場」，讓企業在不同成長階段都能獲得資金及專業資源，也要讓更多投資人能夠順暢參與創新企業的成長。

林修銘指出，證交所持續從企業上市前、上市後到投資人參與等環節推動制度改革，包括金管會近期已開放符合條件的券商，在輔導企業申請創新板上市期間參與增資，讓券商不只是提供輔導服務，也能投入資金，分享企業成長成果。

證交所總經理李愛玲表示，創新板推出至今五年，交易制度持續鬆綁，目前已與一般上市股票接軌，包括信用交易、當沖、盤中零股交易及作為權證標的等。明年1月起，連首次買進須簽署風險預告書的規定也將取消，屆時投資人交易創新板股票的不便將全面消除。

事實上，創新板過去主要開放符合一定財力資格的投資人參與，直到2025年初取消合格投資人限制，一般投資人才全面開放進場，但首次交易仍須額外簽署風險預告書。隨著最後一道交易程序限制即將解除，證交所希望進一步擴大參與族群，吸引更多散戶投入創新企業。

李愛玲也表示，主管機關已放寬投信投資創新板的額度限制，比照一般上市股票辦理，證交所並與投信投顧公會合作，提供相關契約及公開說明書參考範例，協助投信業者參與投資。

目前創新板已有30家企業掛牌，證交所將持續強化上市公司市場能見度、法人溝通及造市服務，希望透過擴大散戶與法人參與，增加市場流動性，吸引更多創新企業加入。