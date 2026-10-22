證交所總座李愛玲：力推創新板差異化服務 創投、券商、投信全動起來

臺灣證券交易所持續壯大資本市場生態系，證交所總經理李愛玲22日於活動致詞時表示，企業不管是追求創新、招募人才或是邁入資本市場，核心目的都是為了「永續經營」。台灣創新板（TIB）推出至今邁入第五年，證交所致力於為市場夥伴提供「客製化、差異化」服務，除了積極呼應政策目標、力拚兩年內累計引進至少40家優質企業掛牌外，明年1月1日起更將全面取消首次投資創新板需簽署「風險預告書」的規定，讓全台逾1470萬開戶投資人無縫接軌創新板投資。

李愛玲指出，創新板對標國際規格，不受限於公司當前獲利大小，關鍵是加速協助具備核心技術、創新能力與未來潛力的公司進入資本市場，取得資金、吸納人才並進軍全球市場。為滿足不同規模與產業階段企業的發展需求，證交所提供多元賦能服務：在推廣層面，除提供ESG輔導外，更攜手資策會、台經院撰寫中英文專業研究報告，著重剖析企業在國際供應鏈中的競爭力與特殊地位；同時，也輔導企業學習如何與機構法人及重要投資人專業溝通，並推動證券自營商造市機制，實質提升股票流動性。

針對資本市場關鍵中介機構與新創生態圈，李愛玲提出四大合作推進面向：一、擴大券商參與，共享企業成長果實：為回饋證券商「慧眼識英雄」的輔導努力，主管機關已正式放寬函令，針對未登錄興櫃之公司，主辦證券商自申報創新板輔導日起至申請掛牌IPO前，證券自營商得及早參與投資，讓承銷券商在陪伴企業成長的同時，能分享未來的經營成果。

二、精簡審計作業，減輕會計師繁瑣負擔：面對少子化及審計人力吃緊現況，證交所傾聽四大會計師事務所等業界心聲，在風險可控的前提下，積極調整與簡化財務資料審閱重點工作，減少繁瑣冗長作業，共同協助更多具競爭力的隱形冠軍浮上檯面。

三、 攜手VC與CVC，發掘明日之星：證交所長期與創投（VC）、企業創投（CVC）及新創生態系緊密合作。李愛玲強調，潛力企業只需專注做好兩件事——「把技術做好、把產品做好」，其餘拓展事宜交由證交所協助，包含帶領企業參與國際大型展會與引資媒合，將成長道路鋪得更廣、更遠。

四、 投信投資範例出爐，提升評估便利性：主管機關已明定投信投資創新板公司的額度標準與一般板上市櫃相同。為消弭投信端在內部法規與作業流程上的疑慮，證交所主動與投信投顧公會合作，研擬並經公會委員會審議通過內控修改、信託契約與公開說明書等參考範例，為投信業者大開投資方便之門。

在投資人交易機制方面，李愛玲特別點出，在證交所董事長林修銘帶領下，證交所近年持續檢討鬆綁，現行創新板的交易制度已與一般上市櫃完全齊平，涵蓋信用交易、借券、現股當沖、認購（售）權證標的以及盤中零股交易等。此外，證交所董事會已通過並獲主管機關同意，自2027年1月1日起，投資人首次買進創新板股票「免再簽署風險預告書」，徹底掃除最後一道交易便利性阻礙，回歸市場對公司基本面與成長潛力的專業評估。

李愛玲強調，證交所會持續蛻變並做為企業最堅實的後盾，「臺灣不只擁有現在，更有能力創造未來」，期盼透過整個資本市場生態系的力量，讓更多國內外投資人看見台灣創新實力，並化為具體的投資行動。