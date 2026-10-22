台積電資本支出強勁 法人點名這些廠務工程股可望受惠

台積電（2330）受惠人工智慧（AI）需求強勁，法人樂觀看待2026至2028年資本支出將明顯高於過去三年，漢唐（2404）、帆宣（6196）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、信紘科（6667）、朋億*（6613）、漢科（3402）、兆聯實業（6944）等廠務工程股可望受惠。

投顧法人分析，台積電2026第3季資本支出138億美元，維持預估2026年資本支出600至640億美元，目前全球有近20座晶圓廠正推進當中，其中，台灣將建13座先進製程及先進封裝廠，海外方面，美國亞利桑那州廠Fab2完工，正在搬入機台及安裝，預計20272第3季量產，進度略早於預期。

法人指出，台積電資本支出增加，對台灣廠務工程產業是可延續多年的結構性成長機會，研判美國建廠直接受惠、台灣先進封裝直接受惠、長期營運受惠等三大領域廠商，得利機會相對較大。

台積電本次美國擴大建廠最大受惠者是具美國建廠實績及整合大型工程能力的廠務公司，其中，漢唐具高科技廠房統包能力，與台積電先進製程建廠需求高度相關，已參與亞利桑那一期、二期廠務工程，目前在手訂單約1,939億元，創歷史新高；

帆宣業務涵蓋廠務工程與設備材料，營收來源較純工程公司更多元，主要承接台積電亞利桑那相關廠務與機電工程，美國P2廠工程在2026年進入營收認列 高峰，P3廠亦有後續工程機會，目前在手訂單達1,351億元，訂單能見度至少至2028年。

亞翔在大型無塵室、機電工程及廠務統包領域具有重要地位，2026年上半年未認列在手訂單達4,400億元，為五家主要廠務工程公司中最高，主要成長來源包括新加坡大型半導體工程，特別是美光等客戶擴廠需求。

洋基工程主要提供無塵室、機電及相關工程服務，客戶大都在台灣，目前在手訂單約517億元；聖暉*主要提供無塵室及機電系統整合工程，現有台灣半導體業務已具相當規模，正積極布局海外市場，目前在手訂單超過600億元。