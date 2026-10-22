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台股高低震盪逾千點的兇手是誰？分析師曝原因 但強調下跌是買點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股22日開高走低， 盤中高低點震盪竟逾千點，到底造成大盤指數由紅翻黑，盤中重挫的兇手是誰？證券分析師認為，主要應是颱風假+光復節連假的長假影響，另一個則是中東地緣政治風險又起，造成美國電子盤下跌，拖累台股跌勢加重；不過，他強調，下跌是買點，尤其是連假過後大型股行情將啟動。

台股早盤開高54.98點，以46,942.75點開出，指數開高後一度拉升至47,332.18點，上漲444.41點，不料美國電子盤再度受到中東地緣政治風險的衝擊而下跌，加上市場預期23日將放颱風假的機會高，若加上原本的光復節連假，將有4天的長假，市場明顯轉向觀望。

連假效應之下，大盤指數一路下滑翻黑，一度下探至46,209.86點，大跌677.91點，盤中高低點震盪達1,122.32點。

證券分析師張陳浩表示，連假效應及美股電子盤下跌，是造成台股開高走低，指數由紅翻黑的兩大因素，他認為，22日新台幣止貶轉升，可以看出來，大盤的殺盤力道應不是外資，反而是內資的賣壓。

張陳浩強調，預期台股在11月底可望再創歷史新高，下跌反而是買點，他表示，連假過後大型股行情將啟動，在布局上可鎖定AI族群，點名看好台積電（2330）、欣興（3037）、台光電（2383）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、大立光（3008）、被動元件的禾伸堂（3026）等。

台股 分析師 連假

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