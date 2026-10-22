台股盤中一度急殺近600點！資安股為何逆勢走強？3檔攻漲停

程式語言PHP爆發兩項重大資安漏洞，全球多個政府機關與企業預防性關閉網站，台灣資安署也緊急呼籲各界更新修補。資安事件引發市場關注，台股22日盤中翻黑跌近600點，資安概念股卻逆勢走強，華經（2468）、驊宏資（6148）、東捷資訊（6697）同步攻上漲停。

資安署指出，PHP安全團隊於台灣時間21日晚間10時釋出緊急安全更新，修補編號CVE-2026-109618及CVE-2026-109619兩項漏洞，CVSS v4.0嚴重度評分均達9.2分。攻擊者可能在未經身分驗證的情況下，從外部執行任意程式碼，對網站伺服器及後端資料安全構成威脅。

據《法新社》報導，全球多個政府機關與企業21日預防性關閉網站，以降低漏洞遭利用的風險。資安公司Wiz估計，在可辨識伺服器端程式語言的網站中，約七成使用PHP，潛在影響涵蓋線上商店、新聞媒體及政府公共服務網站。美國國家安全局（NSA）也敦促各組織優先安裝修補程式；若無法立即更新，建議暫時將系統離線，直到風險獲得充分緩解。

資安署提醒，PHP廣泛應用於網站建置、內容管理系統及各類管理介面，也是WordPress、Drupal、Joomla、Magento等平台的底層技術，部分軟體即使未明示使用PHP，內部仍可能採用相關架構。各機關、學校及企業應全面盤點PHP系統與相關套件，依原廠公告完成更新，並檢視系統日誌及異常存取紀錄，必要時進一步確認帳號與憑證安全。

PHP漏洞事件帶動亞洲市場資安題材升溫，日本趨勢科技、NEC、富士通等股價走高。台股方面，除華經、驊宏資及東捷資訊亮燈漲停，意藍（6925）、邁達特（6112）、安碁資訊（6690）、全景軟體（8272）等也同步上揚，展現族群相對抗跌的表現。

此次漏洞事件凸顯網站底層架構一旦出現高風險漏洞，影響可能迅速擴散至企業與公共服務系統。短線資安股受事件催化走強，後續仍須觀察企業修補需求、資安服務商實際接單情況，以及相關個股能否延續買盤動能。