破除創新板迷思！聯友金屬董座吳永中喊話投信與創投「別錯過甜甜價」

臺灣創新板（TIB）迎來30家掛牌企業里程碑，作為指標企業之一的聯友金屬-創（7610）董事長吳永中22日受邀致詞。吳永中以自身金融背景與掛牌經驗直言，創新板絕非「報備制」的興櫃市場，而是歷經百餘道嚴謹審查的成熟資本市場；他除分享公司登板後順利完成增資與發行可轉債（CB）的效益，更當場向投信與創投機構熱情喊話，強調創新板兼具高周轉率與成長潛力，呼籲法人機構儘早進場布局。

吳永中坦言，今天現場場面盛大，上台時「心跳一度跳到120」。他表示，證交所林修銘董事長與總經理團隊在推動創新板上展現出罕見的創業家精神，自聯友金屬去年9月9日掛牌以來，證交所舉辦的各類推廣活動已不下十餘場，態度非常積極。

曾任職於金融業的吳永中特別替創新板「正名」。他強調，外界常誤以為創新板是類似興櫃的報備制，但實際上企業必須通過主管機關與專業審查團隊「100多道的補充說明」及嚴格的創新性審查才能登板。聯友金屬掛牌後，不僅順利發揮資本市場「募資」與「價格發現」兩大核心功能，完成現金增資並順利發行CB，也透過市場給予的正面回報，驗證了企業價值。

針對市場流動性疑慮，吳永中拿出具體數據佐證指出，創新板以市值來看，整體周轉率約在1.8%至2%之間，表現其實超越集中市場（主板）與櫃買市場。此外，目前創新板掛牌企業中已有2家成功入選「中型100指數」成分股，以30家掛牌規模而言，入選比例高達十五分之一（約6.7%），比率遠高於一般上市與上櫃市場，證明創新板能發揮的資本市場功能完全不亞於主板。

看好創新板制度完善及主管機關的大力推廣，吳永中表示，公司掛牌後吸引許多創投機構主動拜訪，帶來豐富發展機會。他特別呼籲台下正評估登板的企業加快腳步加入，期盼創新板能盡速達成50家企業掛牌的目標。

吳永中也向現場的投信與創投夥伴「講真心話」。他觀察到目前投信在創新板的參與度仍相對偏低，「法人機構的參與，對創新板企業的股價與整體健全發展是極為關鍵的支撐力量。」他表示，創新板30家企業的估值與價格目前「都蠻便宜的」，是絕佳的布局良機，呼籲機構法人別再觀望，共同攜手投資台灣創新的未來。