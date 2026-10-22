快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

破除創新板迷思！聯友金屬董座吳永中喊話投信與創投「別錯過甜甜價」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣創新板（TIB）迎來30家掛牌企業里程碑，作為指標企業之一的聯友金屬-創（7610）董事長吳永中22日受邀致詞。吳永中以自身金融背景與掛牌經驗直言，創新板絕非「報備制」的興櫃市場，而是歷經百餘道嚴謹審查的成熟資本市場；他除分享公司登板後順利完成增資與發行可轉債（CB）的效益，更當場向投信創投機構熱情喊話，強調創新板兼具高周轉率與成長潛力，呼籲法人機構儘早進場布局。 

吳永中坦言，今天現場場面盛大，上台時「心跳一度跳到120」。他表示，證交所林修銘董事長與總經理團隊在推動創新板上展現出罕見的創業家精神，自聯友金屬去年9月9日掛牌以來，證交所舉辦的各類推廣活動已不下十餘場，態度非常積極。 

曾任職於金融業的吳永中特別替創新板「正名」。他強調，外界常誤以為創新板是類似興櫃的報備制，但實際上企業必須通過主管機關與專業審查團隊「100多道的補充說明」及嚴格的創新性審查才能登板。聯友金屬掛牌後，不僅順利發揮資本市場「募資」與「價格發現」兩大核心功能，完成現金增資並順利發行CB，也透過市場給予的正面回報，驗證了企業價值。 

針對市場流動性疑慮，吳永中拿出具體數據佐證指出，創新板以市值來看，整體周轉率約在1.8%至2%之間，表現其實超越集中市場（主板）與櫃買市場。此外，目前創新板掛牌企業中已有2家成功入選「中型100指數」成分股，以30家掛牌規模而言，入選比例高達十五分之一（約6.7%），比率遠高於一般上市與上櫃市場，證明創新板能發揮的資本市場功能完全不亞於主板。 

看好創新板制度完善及主管機關的大力推廣，吳永中表示，公司掛牌後吸引許多創投機構主動拜訪，帶來豐富發展機會。他特別呼籲台下正評估登板的企業加快腳步加入，期盼創新板能盡速達成50家企業掛牌的目標。 

吳永中也向現場的投信與創投夥伴「講真心話」。他觀察到目前投信在創新板的參與度仍相對偏低，「法人機構的參與，對創新板企業的股價與整體健全發展是極為關鍵的支撐力量。」他表示，創新板30家企業的估值與價格目前「都蠻便宜的」，是絕佳的布局良機，呼籲機構法人別再觀望，共同攜手投資台灣創新的未來。

創投 創新板 投信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證交所力挺創新板！打造「上市前有資本、上市後有市場」支持體系 

兆豐證券舉辦永續金融論壇 聚焦企業轉型與永續投資

攜手逾30位跨產業專家 眾智聯共享經理人平台上線

主動群益核心50 ETF 於10月20日上市 得辦理融資融券

相關新聞

台股開高一度漲近450點！台光電亮燈漲停、台積電站回5日線

美股昨夜全面收高，台指期夜盤上漲469點，帶動台股22日開高上漲54.98點，報46,942.75點。隨後台積電（2330）開高站回5日線，台光電（2383）疾拉漲停，搭配欣興（3037）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、奇鋐（3017）等電子要角同步走揚，推升大盤漲點一度急拉至近450點、來到47,332.18點，重返47,000點大關。友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、台玻（1802）交投熱絡。

台股高低震盪逾千點的兇手是誰？分析師曝原因 但強調下跌是買點

台股22日開高走低， 盤中高低點震盪竟逾千點，到底造成大盤指數由紅翻黑，盤中重挫的兇手是誰？證券分析師認為，主要應是颱風假+光復節連假的長假影響，另一個則是中東地緣政治風險又起，造成美國電子盤下跌，拖累台股跌勢加重；不過，他強調，下跌是買點，尤其是連假過後大型股行情將啟動。

台股盤中一度急殺近600點！資安股為何逆勢走強？3檔攻漲停

程式語言PHP爆發兩項重大資安漏洞，全球多個政府機關與企業預防性關閉網站，台灣資安署也緊急呼籲各界更新修補。資安事件引發市場關注，台股22日盤中翻黑跌近600點，資安概念股卻逆勢走強，華經（2468）、驊宏資（6148）、東捷資訊（6697）同步攻上漲停。

天價行情被颱風吹亂？聯茂衝885元新高一度翻黑 成交值登台股第一

CCL大廠聯茂（6213）22日盤中衝上885元，改寫歷史新高，成交值更超越南亞（1303）、台積電（2330），躍居台股第一，不過光復節連假在即，加上颱風薔琵來襲，台股空壓增強，聯茂也一度翻黑，最低下探805元。在股價劇烈震盪之際，聯茂M9高階材料朝放量邁進、M10材料啟動送樣，加上高階CCL需求能見度延伸至2029年後，後續技術升級與出貨進展備受關注。

台股呈現「底底高」格局！大盤強彈 外資終止連十賣

台股昨（21）日雖面臨台指期結算壓力，在外資終止連十賣轉買下，強勢反攻，最後一盤更爆出585億元大量，拉抬指數上漲178點，終場漲594點收46,887點，收復五日線，成交量回升至8,746億元。

新制勞退基金委外代操 台股500億資金活水來了

台股500億元資金活水來了，勞動基金運用局昨（21）日公告辦理新制勞工退休基金委外代操，預計擇優徵選五家受託機構，每家委託金額100億元，公告截止日為11月19日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。