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證交所力挺創新板！打造「上市前有資本、上市後有市場」支持體系

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所董事長林修銘致詞時指出，「創」字代表敢想、敢試與敢突破的勇氣，更代表一群在困境中堅持不懈、為產業走新路的創業家。圖／證交所提供
證交所董事長林修銘致詞時指出，「創」字代表敢想、敢試與敢突破的勇氣，更代表一群在困境中堅持不懈、為產業走新路的創業家。圖／證交所提供

台灣創新動能持續爆發，臺灣證券交易所22日盛大舉辦「TIB 臺灣創新板（tib-創）」交流活動，現場匯聚已掛牌的30家創新企業、承銷商與新創生態圈夥伴。會場以全體夥伴共同排入巨型「創」字為核心意象，象徵臺灣新創告別單打獨鬥時代，由資本市場與專業機構攜手並肩，共同為產業開創新局。

證交所董事長林修銘致詞時指出，「創」字代表敢想、敢試與敢突破的勇氣，更代表一群在困境中堅持不懈、為產業走新路的創業家。「台灣從不缺創新，我們擁有世界級的關鍵技術與勇於挑戰市場的企業家，關鍵在於資本市場如何接住這些創新。」 他強調，創新企業在各成長階段所面臨的痛點，不單是「何時掛牌」，更包括研發期是否能取得資金、擴展期是否有夥伴同行，以及掛牌後能否獲得持續的市場關注。對此，TIB 臺灣創新板的願景，就是要協助企業落實「上市前有資本、上市後有市場」。

為完善市場機制，證交所從上市前、上市後及投資人參與等三大環節推動制度優化：一、上市前注入專業資本，金管會已正式開放符合條件的證券商在輔導企業申請臺灣創新板期間參與上市前增資，使券商從單純提供建議的顧問角色，轉化為共同承擔成長挑戰的實質投資夥伴。

二、上市後擴大商品深度：符合條件的創新板股票已納入權證標的，藉由多元金融衍生商品活絡流動性，吸引更多投資人參與具未來性企業的成長紅利。

三、整合資源進軍國際：證交所積極整合上市、公司治理、金融商品與市場推廣等內部跨部門資源，發揮台灣身為全球第五大資本市場的優勢地位，全力扶植具全球競爭力的新創企業走向國際舞台。

致詞最後，林修銘特別向現場正評估邁入資本市場的潛力企業遞出橄欖枝，呼籲具備核心技術、商業模式快速成長並具備出海企圖心的團隊加入創新板。「進入資本市場固然需要遵循更健全的治理與資訊透明度，但企業絕非孤身奮戰。」他期許，未來創新板將迎來更多不同世代與多元產業的生力軍，讓台灣的創新實力不僅被看見，更能獲得充沛資金支持，共同投資臺灣的下一步。

證交所 創新板 市場

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